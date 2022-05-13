https://ria.ru/20220513/sholts-1788454237.html

Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией

Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией - РИА Новости, 13.05.2022

Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией

Германия не примет "навязанный мир" Украине со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:03

2022-05-13T23:03

2022-05-13T23:03

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украина

россия

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Германия не примет "навязанный мир" Украине со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы не примем никакого навязанного мира Украине", - заявил Шольц, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне - Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы.По словам Шольца, в Москве не осознают, что мир невозможен, если Россия военной силой отторгнет территорию Украины, мир может быть достигнут "только через договоренность, согласие, мирное соглашение между Украиной и Россией, которое не является принудительным миром".Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину поставками вооружений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц