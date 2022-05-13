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Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией - РИА Новости, 13.05.2022
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Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией
Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией - РИА Новости, 13.05.2022
Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией
Германия не примет "навязанный мир" Украине со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T23:03
2022-05-13T23:03
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Германия не примет "навязанный мир" Украине со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы не примем никакого навязанного мира Украине", - заявил Шольц, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне - Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы.По словам Шольца, в Москве не осознают, что мир невозможен, если Россия военной силой отторгнет территорию Украины, мир может быть достигнут "только через договоренность, согласие, мирное соглашение между Украиной и Россией, которое не является принудительным миром".Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину поставками вооружений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц
23:03 13.05.2022
 
Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией

Канцлер Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Германия не примет "навязанный мир" Украине со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы не примем никакого навязанного мира Украине", - заявил Шольц, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне - Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы.
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
По словам Шольца, в Москве не осознают, что мир невозможен, если Россия военной силой отторгнет территорию Украины, мир может быть достигнут "только через договоренность, согласие, мирное соглашение между Украиной и Россией, которое не является принудительным миром".
Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину поставками вооружений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф Шольц
 
 
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