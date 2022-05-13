Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией
Канцлер Шольц заявил, что Германия не примет мир, "навязанный" Украине Россией
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Германия не примет "навязанный мир" Украине со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы не примем никакого навязанного мира Украине", - заявил Шольц, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне - Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы.
30 апреля, 08:00Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
Шольц также заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину поставками вооружений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.