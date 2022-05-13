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Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры - РИА Новости, 13.05.2022
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Шоубиз
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Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры
Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры - РИА Новости, 13.05.2022
Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры
Музыкант Сергей Шнуров считает, что в отказе западных стран от русской культуры есть плюсы, например, российский музыкальный рынок станет "ярким и узнаваемым". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:28
2022-05-13T17:28
шоубиз
знаменитости
шнур (сергей шнуров)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров считает, что в отказе западных стран от русской культуры есть плюсы, например, российский музыкальный рынок станет "ярким и узнаваемым".Шнуров также отметил, что у него уже есть песня, где затронута эта тема. Ранее Иосиф Пригожин заявил, что готов создать свой конкурс Евровидение.
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знаменитости, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес
17:28 13.05.2022
 
Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры

Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры для музыкального рынка России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров считает, что в отказе западных стран от русской культуры есть плюсы, например, российский музыкальный рынок станет "ярким и узнаваемым".

"В последнее время русская музыкальная культура не отличалась самобытностью. Все это были жалкие попытки стать "как они". Теперь, я надеюсь, что наш музыкальный рынок станет ярким и узнаваемым, со своим настоящим лицом", – сказал он РИА Новости.

Шнуров также отметил, что у него уже есть песня, где затронута эта тема.

"Я уже написал песню "Входа нет", где отчасти затронул эту проблему. Если культура как модель поведения и образец является притягательной, то никакие запреты не смогут остановить действие ее обаяния", – заключил музыкант.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что готов создать свой конкурс Евровидение.
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