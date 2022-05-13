Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры
Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры для музыкального рынка России
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров считает, что в отказе западных стран от русской культуры есть плюсы, например, российский музыкальный рынок станет "ярким и узнаваемым".
"В последнее время русская музыкальная культура не отличалась самобытностью. Все это были жалкие попытки стать "как они". Теперь, я надеюсь, что наш музыкальный рынок станет ярким и узнаваемым, со своим настоящим лицом", – сказал он РИА Новости.
Шнуров также отметил, что у него уже есть песня, где затронута эта тема.
"Я уже написал песню "Входа нет", где отчасти затронул эту проблему. Если культура как модель поведения и образец является притягательной, то никакие запреты не смогут остановить действие ее обаяния", – заключил музыкант.
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