https://ria.ru/20220513/shnurov-1788390329.html

Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры

Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры - РИА Новости, 13.05.2022

Шнуров нашел плюсы в отказе Запада от русской культуры

Музыкант Сергей Шнуров считает, что в отказе западных стран от русской культуры есть плюсы, например, российский музыкальный рынок станет "ярким и узнаваемым". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:28

2022-05-13T17:28

2022-05-13T17:28

шоубиз

знаменитости

шнур (сергей шнуров)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров считает, что в отказе западных стран от русской культуры есть плюсы, например, российский музыкальный рынок станет "ярким и узнаваемым".Шнуров также отметил, что у него уже есть песня, где затронута эта тема. Ранее Иосиф Пригожин заявил, что готов создать свой конкурс Евровидение.

https://ria.ru/20220513/kormukhina-1788277833.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шнур (сергей шнуров), шоу-бизнес