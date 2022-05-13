https://ria.ru/20220513/shambala-1788270270.html
Ворота в Шамбалу. Почему в горах Алтая ищут "волшебную страну"
Ворота в Шамбалу. Почему в горах Алтая ищут "волшебную страну" - РИА Новости, 13.05.2022
Ворота в Шамбалу. Почему в горах Алтая ищут "волшебную страну"
“Здесь может быть вход в Шамбалу” - такую строчку часто можно увидеть в статьях про высшую точку Алтая - гору Белуха. А старообрядцы считали, что в этих местах находится счастливая страна Беловодье. Разбираемся, почему Белуха оказалась окружена мифами, и правда ли, что одно из озёр называют Мёртвым из-за того, что в нем скрыто месторождение ртути.
2022-05-13T12:00
2022-05-13T12:00
2022-05-13T12:00
какая-то мистика
подкаст
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Ворота в Шамбалу. Почему в горах Алтая ищут "волшебную страну"
“Здесь может быть вход в Шамбалу” - такую строчку часто можно увидеть в статьях про высшую точку Алтая - гору Белуха. А старообрядцы считали, что в этих местах находится счастливая страна Беловодье. Разбираемся, почему Белуха оказалась окружена мифами, и правда ли, что одно из озёр называют Мёртвым из-за того, что в нем скрыто месторождение ртути.
audio/mpeg
Ворота в Шамбалу. Почему в горах Алтая ищут "волшебную страну"
“Здесь может быть вход в Шамбалу” - такую строчку часто можно увидеть в статьях про высшую точку Алтая - гору Белуха. А старообрядцы считали, что в этих местах находится счастливая страна Беловодье. Разбираемся, почему Белуха оказалась окружена мифами, и правда ли, что одно из озёр называют Мёртвым из-за того, что в нем скрыто месторождение ртути.
audio/mpeg
Почему гора Белуха считалась священной у местного населения, как получилось, что в озере Чейбеккёль (которое называют Мёртвым) совсем нет рыбы - расскажем вместе с путешественником и руководителем туркомпании Дмитрием Юрочкиным.О том, где на Алтае могло быть пушкинское Лукоморье, и какого призрака могут встретить чиновники барнаульской администрации – слушайте в выпуске "Лукоморье было на Алтае? Призрак Голубой дамы и другие легенды края".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Александр Бокулев, Игорь КривицкийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
Ворота в Шамбалу. Почему в горах Алтая ищут "волшебную страну"
“Здесь может быть вход в Шамбалу” - такую строчку часто можно увидеть в статьях про высшую точку Алтая - гору Белуха. А старообрядцы считали, что в этих местах находится счастливая страна Беловодье. Разбираемся, почему Белуха оказалась окружена мифами, и правда ли, что одно из озёр называют Мёртвым из-за того, что в нем скрыто месторождение ртути.