https://ria.ru/20220506/altay-1787065846.html

Лукоморье было на Алтае? Призрак Голубой дамы и другие легенды края

Лукоморье было на Алтае? Призрак Голубой дамы и другие легенды края - РИА Новости, 06.05.2022

Лукоморье было на Алтае? Призрак Голубой дамы и другие легенды края

Возможно, здесь было пушкинское “Лукоморье” (и жили загадочные люди, зимой впадающие в спячку). На дне Телецкого озера якобы покоятся всадники времен Чингисхана. А в здании администрации Барнаула, по слухам, бродит призрак Дамы в голубом платье (убитой во время сцены ревности). Есть ли историческая подоплека у самых ярких легенд Алтайского края?

2022-05-06T12:00

2022-05-06T12:00

2022-05-06T12:00

какая-то мистика

подкаст

алтайский край

барнаул

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Лукоморье было на Алтае? Призрак Голубой дамы и другие легенды края Возможно, здесь было пушкинское “Лукоморье” (и жили загадочные люди, зимой впадающие в спячку). На дне Телецкого озера якобы покоятся всадники времен Чингисхана. А в здании администрации Барнаула, по слухам, бродит призрак Дамы в голубом платье (убитой во время сцены ревности). Есть ли историческая подоплека у самых ярких легенд Алтайского края? audio/mpeg

Лукоморье было на Алтае? Призрак Голубой дамы и другие легенды края Возможно, здесь было пушкинское “Лукоморье” (и жили загадочные люди, зимой впадающие в спячку). На дне Телецкого озера якобы покоятся всадники времен Чингисхана. А в здании администрации Барнаула, по слухам, бродит призрак Дамы в голубом платье (убитой во время сцены ревности). Есть ли историческая подоплека у самых ярких легенд Алтайского края? audio/mpeg

О необычных легендах Алтая рассказывает экскурсовод Константин Борнеман. Этот эпизод мы подготовили с помощью Алтайтурцентра.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Дарья ДубининаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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подкаст, алтайский край, барнаул, аудио