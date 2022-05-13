https://ria.ru/20220513/sestry-1788368056.html
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища - РИА Новости, 13.05.2022
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.
2022-05-13T16:25
2022-05-13T16:25
2022-05-13T16:25
видео
лнр
рубежное
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С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль Луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
рубежное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788366680_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_875121a6b0588bcdbedfa8491348e113.jpg
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.
С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
2022-05-13T16:25
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, лнр, рубежное, видео
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.
2022-05-13T16:25
true
PT0M45S
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.