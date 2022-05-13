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Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища - РИА Новости, 13.05.2022
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Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища - РИА Новости, 13.05.2022
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.
2022-05-13T16:25
2022-05-13T16:25
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С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль Луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
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Ольга Кожухова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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видео, лнр, рубежное, видео
Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.
2022-05-13T16:25
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16:25 13.05.2022
 

Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища

Читать ria.ru в
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.
С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль Луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
 
ВидеоЛНРРубежное
 
 
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