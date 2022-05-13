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Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища

Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища - РИА Новости, 13.05.2022

Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища

Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала.

2022-05-13T16:25

2022-05-13T16:25

2022-05-13T16:25

видео

лнр

рубежное

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С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль Луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.

рубежное

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девятилетние сестры-близнецы из ЛНР два месяца не выходят из убежища Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ Рубежного в ЛНР. Из-за пережитого ужаса девочки отказываются даже выходить из подвала. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля он перешел под контроль луганской народной республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах. 2022-05-13T16:25 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, лнр, рубежное, видео