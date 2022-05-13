https://ria.ru/20220513/serbiya-1788334714.html

Сербия продолжит работать над отзывом признания Косово третьими странами

Сербия продолжит работать над отзывом признания Косово третьими странами - РИА Новости, 13.05.2022

Сербия продолжит работать над отзывом признания Косово третьими странами

Власти Сербии продолжат работать над отзывом признания Косово третьими странами, сейчас на этот шаг готовы еще четыре государства, заявил глава МИД Сербии... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:38

2022-05-13T14:38

2022-05-13T15:01

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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Власти Сербии продолжат работать над отзывом признания Косово третьими странами, сейчас на этот шаг готовы еще четыре государства, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в 11.00 (12.00 мск) пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы - нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244."Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам-членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу", - указал глава МИД Сербии."Мы продолжим жестко бороться, работать над отзывом признания односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово и в этой борьбе будем руководствоваться нашими государственными целями и интересами", - подчеркнул Селакович.Сербский министр сообщил, что по данным спецслужб страны "как минимум две мировых державы в данный момент работают над оказанием серьезной логистической поддержки Приштине в кампании по получению новых признаний независимости".Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем в сентябре 2020 года подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения. Документы предполагают мораторий для Приштины и Белграда на лоббирование признания и отказов от признания самопровозглашенной республики третьими странами. Однако 6 августа 2021 года парламент самопровозглашенной республики отказался принять резолюцию о выполнении Вашингтонского соглашения.

https://ria.ru/20220513/kosovo-1788331217.html

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