https://ria.ru/20220513/scheta-1788338582.html

Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий

Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий - РИА Новости, 13.05.2022

Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий

Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:52

2022-05-13T14:52

2022-05-13T17:01

в мире

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, польский прокурор 2 марта заморозил счета российского диппредставительства на полгода, то есть до 2 сентября."А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет", — добавил Андреев.Он уточнил, что дипмиссия сразу после блокировки счетов заявила протест, так как это нарушает Венскую конвенцию, но позиция Варшавы не изменилась. Польский МИД, в свою очередь, заявил, что это решение прокурора и нужно обращаться в суд.Он выразил надежду, что в Варшаве хватит благоразумия не доводить ситуацию "до крайностей".По данным источников издания Rzeczpospolita, на счетах посольства России в Польше было заблокировано около пяти миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).

https://ria.ru/20220411/varshava-1782926297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/slutskiy-1788308042.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат)