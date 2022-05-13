https://ria.ru/20220513/scheta-1788338582.html
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий - РИА Новости, 13.05.2022
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий
Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:52
2022-05-13T14:52
2022-05-13T17:01
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, польский прокурор 2 марта заморозил счета российского диппредставительства на полгода, то есть до 2 сентября."А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет", — добавил Андреев.Он уточнил, что дипмиссия сразу после блокировки счетов заявила протест, так как это нарушает Венскую конвенцию, но позиция Варшавы не изменилась. Польский МИД, в свою очередь, заявил, что это решение прокурора и нужно обращаться в суд.Он выразил надежду, что в Варшаве хватит благоразумия не доводить ситуацию "до крайностей".По данным источников издания Rzeczpospolita, на счетах посольства России в Польше было заблокировано около пяти миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).
https://ria.ru/20220411/varshava-1782926297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат)
14:52 13.05.2022 (обновлено: 17:01 13.05.2022)
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий
Посол в Варшаве Андреев заявил, что счета посольства Польши в России были заморожены
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России", — сказал дипломат.
По его словам, польский прокурор 2 марта заморозил счета российского диппредставительства на полгода, то есть до 2 сентября.
"А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет", — добавил Андреев.
Он уточнил, что дипмиссия сразу после блокировки счетов заявила протест, так как это нарушает Венскую конвенцию, но позиция Варшавы не изменилась. Польский МИД, в свою очередь, заявил, что это решение прокурора и нужно обращаться в суд.
"При желании, конечно, польские власти этими или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве", — добавил Андреев.
Он выразил надежду, что в Варшаве хватит благоразумия не доводить ситуацию "до крайностей".
По данным источников издания Rzeczpospolita, на счетах посольства России в Польше было заблокировано около пяти миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).