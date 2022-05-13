Рейтинг@Mail.ru
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/scheta-1788338582.html
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий - РИА Новости, 13.05.2022
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий
Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:52
2022-05-13T17:01
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, польский прокурор 2 марта заморозил счета российского диппредставительства на полгода, то есть до 2 сентября."А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет", — добавил Андреев.Он уточнил, что дипмиссия сразу после блокировки счетов заявила протест, так как это нарушает Венскую конвенцию, но позиция Варшавы не изменилась. Польский МИД, в свою очередь, заявил, что это решение прокурора и нужно обращаться в суд.Он выразил надежду, что в Варшаве хватит благоразумия не доводить ситуацию "до крайностей".По данным источников издания Rzeczpospolita, на счетах посольства России в Польше было заблокировано около пяти миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).
https://ria.ru/20220411/varshava-1782926297.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/slutskiy-1788308042.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат)
14:52 13.05.2022 (обновлено: 17:01 13.05.2022)
 
Счета посольства Польши в России заморозили в рамках ответных действий

Посол в Варшаве Андреев заявил, что счета посольства Польши в России были заморожены

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские власти в качестве ответной меры заблокировали счета посольства Польши в Москве, сообщил посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

"Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России", — сказал дипломат.

По его словам, польский прокурор 2 марта заморозил счета российского диппредставительства на полгода, то есть до 2 сентября.
"А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет", — добавил Андреев.
Здание, находящееся в российской дипломатической собственности в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 15:33
Посол: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России
Он уточнил, что дипмиссия сразу после блокировки счетов заявила протест, так как это нарушает Венскую конвенцию, но позиция Варшавы не изменилась. Польский МИД, в свою очередь, заявил, что это решение прокурора и нужно обращаться в суд.

"При желании, конечно, польские власти этими или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве", — добавил Андреев.

Он выразил надежду, что в Варшаве хватит благоразумия не доводить ситуацию "до крайностей".
По данным источников издания Rzeczpospolita, на счетах посольства России в Польше было заблокировано около пяти миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на трибуне для зрителей на Красной площади перед началом военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 13:13В России
Слуцкий нашел сходство в словах премьера Польши и риторике Третьего рейха
 
В миреПольшаРоссияСергей Андреев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала