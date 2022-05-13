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Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября - РИА Новости, 13.05.2022
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Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября
Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября - РИА Новости, 13.05.2022
Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября
Счета посольства России в Польше заблокированы до 2 сентября текущего года, сообщил журналистам посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:58
2022-05-13T14:13
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россия
польша
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Счета посольства России в Польше заблокированы до 2 сентября текущего года, сообщил журналистам посол РФ Сергей Андреев.Польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость, в частности, здание, где ранее проживали дипломаты РФ, теперь оно не заселено и требует ремонта. Аналогичные претензии власти Польши предъявляют и в отношении здания, где располагается школа при посольстве РФ.Он уточнил, что дипмиссия стазу после блокировки своих счетов заявило польской стороне протест, но не наблюдает никаких изменений в позиции официальной Варшавы. "Когда мы получили эту информацию, а было это в конце февраля – в начале марта, мы, естественно, по всем адресам официально написали, что это безобразие, нарушение Венской конвенции, что мы требуем разблокирования счетов. На что МИД сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее. Хотя именно МИД несет ответственность за соблюдение государством своих международных обязательств", - сказал посол.Он отметил, что если польские власти своими действиями сделают невозможным функционирование российского посольства, то такая же судьба ожидает и польскую дипмиссию в Москве. "При желании, конечно, польские власти этими или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве", – сказал Андреев."Я очень надеюсь, что благоразумия у наших польских так называемых партнеров все-таки хватит для того, чтобы не доводить до крайностей", - заключил он.Польское издание Rzeczpospolita в пятницу со ссылкой на свои источники сообщило, что на счетах посольства России в Польше было заблокировано около 5 миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).
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в мире, россия, польша, варшава
13:58 13.05.2022 (обновлено: 14:13 13.05.2022)
 
Счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября

Посол Андреев сообщил, что счета посольства России в Польше заблокировали до 2 сентября

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Счета посольства России в Польше заблокированы до 2 сентября текущего года, сообщил журналистам посол РФ Сергей Андреев.
Польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость, в частности, здание, где ранее проживали дипломаты РФ, теперь оно не заселено и требует ремонта. Аналогичные претензии власти Польши предъявляют и в отношении здания, где располагается школа при посольстве РФ.
"Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности нет. Решение прокурора было принято 2 марта на полгода", - рассказал Андреев.
Он уточнил, что дипмиссия стазу после блокировки своих счетов заявило польской стороне протест, но не наблюдает никаких изменений в позиции официальной Варшавы. "Когда мы получили эту информацию, а было это в конце февраля – в начале марта, мы, естественно, по всем адресам официально написали, что это безобразие, нарушение Венской конвенции, что мы требуем разблокирования счетов. На что МИД сказал, что это не его вопрос, что это прокурора, обращайтесь в суд и так далее. Хотя именно МИД несет ответственность за соблюдение государством своих международных обязательств", - сказал посол.
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Он отметил, что если польские власти своими действиями сделают невозможным функционирование российского посольства, то такая же судьба ожидает и польскую дипмиссию в Москве. "При желании, конечно, польские власти этими или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство. Но, естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве", – сказал Андреев.
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"Я очень надеюсь, что благоразумия у наших польских так называемых партнеров все-таки хватит для того, чтобы не доводить до крайностей", - заключил он.
Польское издание Rzeczpospolita в пятницу со ссылкой на свои источники сообщило, что на счетах посольства России в Польше было заблокировано около 5 миллионов злотых в различных валютах (около 1,1 миллиона долларов).
 
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