https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788406089.html

Эксперты считают, что санкции Японии не станут критичными для России

Эксперты считают, что санкции Японии не станут критичными для России - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперты считают, что санкции Японии не станут критичными для России

Санкции Японии, включающие запрет на экспорт в РФ высокотехнологичных товаров, не станут критичными для России, наоборот, они должны ускорить процесс... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:07

2022-05-13T18:07

2022-05-13T18:12

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япония

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Санкции Японии, включающие запрет на экспорт в РФ высокотехнологичных товаров, не станут критичными для России, наоборот, они должны ускорить процесс импортозамещения, может быть также расширен список товаров для параллельного импорта, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, запрещают экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании, среди которых "Алмаз-Антей", ВНИИ "Эталон", "Интелтех". В пятницу на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии опубликован список высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию с 20 мая, в том числе квантовых компьютеров, 3D-принтеров, электронных микроскопов."Критическим ударом для отрасли введенные санкции не стали. А если смотреть на ситуацию конструктивно, то в ближайшее время стоит сконцентрироваться на более активном импортозамещении, продолжать развитие науки и техники внутри страны, налаживать более тесные связи между научно-исследовательскими организациями и предприятиями-производителями", - сказал научный руководитель Центра компетенций НТИ "Квантовые технологии" на базе МГУ Сергей Кулик.По мнению эксперта, для некоторого оборудования и комплектующих пока нет альтернатив на российском рынке, особенно это касается уникальной измерительной техники. Закрытие японского рынка оставляет все меньше альтернатив, сужая выбор поставщиков до Китая и Южной Кореи. "Интересно, что в списке нет полупроводников. Не то чтобы Россия была крупным рынком для японских производителей, вовсе нет, но если сохраняются возможности покупки японских полупроводников, это уже неплохо", - отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.Запрет прямых поставок влечет увеличение расходов на импорт, однако, товар все равно остается доступным. "Напомню, что санкции того же Siemens в недавнем прошлом не помешали появиться турбинам компании в Крыму", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788375118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, япония