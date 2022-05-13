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Bloomberg: антироссийские санкции разрушают мировую алмазную промышленность - РИА Новости, 13.05.2022
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Bloomberg: антироссийские санкции разрушают мировую алмазную промышленность
Bloomberg: антироссийские санкции разрушают мировую алмазную промышленность - РИА Новости, 13.05.2022
Bloomberg: антироссийские санкции разрушают мировую алмазную промышленность
От американских санкций против крупнейшего в мире производителя алмазов, российской "Алросы", пострадала вся торговая цепочка, а в отрасли начинается паника,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:13
2022-05-13T18:16
экономика
антверпен
цены на нефть
индия
сша
алроса
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. От американских санкций против крупнейшего в мире производителя алмазов, российской "Алросы", пострадала вся торговая цепочка, а в отрасли начинается паника, пишет американское издание Bloomberg."Санкции затронули не только покрытые вечной мерзлотой сибирские алмазные шахты, но и торговые дома в Антверпене, индийские полировальные фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка", — отмечается в статье.Bloomberg указывает, что "Алроса" поставляет около трети мирового объема драгоценных камней, а потому наложенные на компанию ограничения оборачиваются для игроков рынка потерями в миллиарды долларов.Так, санкции уже оказали негативное воздействие на работу одного из крупнейших центров огранки алмазов в мире, который находится в индийском городе Сурат."Обычно улицы забиты покупателями и продавцами. А сейчас рабочие сидят сложа руки и болтают за чашкой чая. Импорт новых камней сократился", — пожаловался торговец Маниш Джайн.Как сообщил заместитель председателя Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней Випула Шах, Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций."Но эти поставки закончатся к первой неделе июня", — предупредил он, добавив, что, если ситуация не изменится, это разрушит индустрию и поставит под угрозу рабочие места тысяч индийцев.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украина. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Санкции коснулись и российской алмазодобывающей промышленности. Ограничения предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788356616.html
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экономика, антверпен, цены на нефть, индия, сша, алроса, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:13 13.05.2022 (обновлено: 18:16 13.05.2022)
 
Bloomberg: антироссийские санкции разрушают мировую алмазную промышленность

Bloomberg: алмазная промышленность оказалась под угрозой из-за санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба «Алроса» / Перейти в фотобанкАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба «Алроса»
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. От американских санкций против крупнейшего в мире производителя алмазов, российской "Алросы", пострадала вся торговая цепочка, а в отрасли начинается паника, пишет американское издание Bloomberg.
"Санкции затронули не только покрытые вечной мерзлотой сибирские алмазные шахты, но и торговые дома в Антверпене, индийские полировальные фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка", — отмечается в статье.
Bloomberg указывает, что "Алроса" поставляет около трети мирового объема драгоценных камней, а потому наложенные на компанию ограничения оборачиваются для игроков рынка потерями в миллиарды долларов.
Так, санкции уже оказали негативное воздействие на работу одного из крупнейших центров огранки алмазов в мире, который находится в индийском городе Сурат.
"Обычно улицы забиты покупателями и продавцами. А сейчас рабочие сидят сложа руки и болтают за чашкой чая. Импорт новых камней сократился", — пожаловался торговец Маниш Джайн.
Как сообщил заместитель председателя Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней Випула Шах, Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций.
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NYP: антироссийские санкции пока не дали нужного эффекта
"Но эти поставки закончатся к первой неделе июня", — предупредил он, добавив, что, если ситуация не изменится, это разрушит индустрию и поставит под угрозу рабочие места тысяч индийцев.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украина. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Санкции коснулись и российской алмазодобывающей промышленности. Ограничения предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
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ЭкономикаАнтверпенЦены на нефтьИндияСШААлросаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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