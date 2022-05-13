Рейтинг@Mail.ru
Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788375118.html
Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине
Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече министров иностранных дел стран G7 в Германии призвала не снимать санкции с России до полного вывода войск из... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:38
2022-05-13T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
лиз трасс
россия
донбасс
украина
нато
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772060507_0:128:2987:1808_1920x0_80_0_0_6a78c288143cb44cdb31dfab357d773e.jpg
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече министров иностранных дел стран G7 в Германии призвала не снимать санкции с России до полного вывода войск из Украины и достижения мира, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны."На встрече министров иностранных дел G7 в четверг вечером она (Лиз Трасс –ред.) призвала партнеров принимать новые санкции пока российские войска остаются в Украине, и согласиться с тем, чтобы санкции сохранялись до полного российского вывода (войск – ред.) и заключения мира", - следует из сообщения.Она также заявила, что Украине нужен четкий путь к технике стандартов НАТО."Это включает в себя немедленное предоставление артиллерийских снарядов стандарта НАТО, в которых срочно нуждается украинская армия, обучение и опыт членов НАТО, а также разработанный НАТО план по переходу к этому оборудованию к концу лета", - заявила Трасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788309873.html
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788179599.html
https://ria.ru/20220512/dzhonson-1788159189.html
россия
донбасс
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772060507_205:0:2784:1934_1920x0_80_0_0_69db73c7ab29f534fb3fcac2fa6c55a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, россия, донбасс, украина, нато, g7, форин-офис, великобритания, санкции, санкции в отношении россии
16:38 13.05.2022
 
Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине

Глава МИД Британии Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до вывода войск с Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече министров иностранных дел стран G7 в Германии призвала не снимать санкции с России до полного вывода войск из Украины и достижения мира, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
"На встрече министров иностранных дел G7 в четверг вечером она (Лиз Трасс –ред.) призвала партнеров принимать новые санкции пока российские войска остаются в Украине, и согласиться с тем, чтобы санкции сохранялись до полного российского вывода (войск – ред.) и заключения мира", - следует из сообщения.
Алина Кабаева - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 13:18
Британия ввела санкции против Алины Кабаевой
Она также заявила, что Украине нужен четкий путь к технике стандартов НАТО.
"Это включает в себя немедленное предоставление артиллерийских снарядов стандарта НАТО, в которых срочно нуждается украинская армия, обучение и опыт членов НАТО, а также разработанный НАТО план по переходу к этому оборудованию к концу лета", - заявила Трасс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:37Специальная военная операция на Украине
Министр обороны Британии заявил о скупке советского оружия для Украины
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:31
Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛиз ТрассРоссияДонбассУкраинаНАТОG7Форин-офисВеликобританияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала