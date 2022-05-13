https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788375118.html

Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине

Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Трасс призвала G7 не снимать санкции с России до достижения мира на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече министров иностранных дел стран G7 в Германии призвала не снимать санкции с России до полного вывода войск из... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:38

2022-05-13T16:38

2022-05-13T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

лиз трасс

россия

донбасс

украина

нато

g7

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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече министров иностранных дел стран G7 в Германии призвала не снимать санкции с России до полного вывода войск из Украины и достижения мира, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны."На встрече министров иностранных дел G7 в четверг вечером она (Лиз Трасс –ред.) призвала партнеров принимать новые санкции пока российские войска остаются в Украине, и согласиться с тем, чтобы санкции сохранялись до полного российского вывода (войск – ред.) и заключения мира", - следует из сообщения.Она также заявила, что Украине нужен четкий путь к технике стандартов НАТО."Это включает в себя немедленное предоставление артиллерийских снарядов стандарта НАТО, в которых срочно нуждается украинская армия, обучение и опыт членов НАТО, а также разработанный НАТО план по переходу к этому оборудованию к концу лета", - заявила Трасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788309873.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788179599.html

https://ria.ru/20220512/dzhonson-1788159189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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