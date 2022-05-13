https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788263260.html
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат
Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:30
2022-05-13T10:30
2022-05-13T10:30
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал."Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать", - заявил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
https://ria.ru/20220513/afganistan-1788256758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, кабул (город), санкции в отношении россии
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат
Афганский дипломат Гарвал: санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой