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Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
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Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат
Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:30
2022-05-13T10:30
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал."Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать", - заявил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала &gt;&gt;
https://ria.ru/20220513/afganistan-1788256758.html
афганистан
россия
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), санкции в отношении россии
10:30 13.05.2022
 
Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат

Афганский дипломат Гарвал: санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.
"Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать", - заявил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией.
Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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В миреАфганистанРоссияКабул (город)Санкции в отношении России
 
 
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