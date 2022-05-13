https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788263260.html

Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат

Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат - РИА Новости, 13.05.2022

Санкции не повлияли на планы Кабула сотрудничать с Москвой, заявил дипломат

Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:30

2022-05-13T10:30

2022-05-13T10:30

в мире

афганистан

россия

кабул (город)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770779885_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_27b0b09a2ecd6971728694c1ae1dcb2b.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал."Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать", - заявил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией.Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788256758.html

афганистан

россия

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, россия, кабул (город), санкции в отношении россии