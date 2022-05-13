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Французы объяснили, почему Европа не выиграет от антироссийских санкций - РИА Новости, 13.05.2022
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Французы объяснили, почему Европа не выиграет от антироссийских санкций
Французы объяснили, почему Европа не выиграет от антироссийских санкций - РИА Новости, 13.05.2022
Французы объяснили, почему Европа не выиграет от антироссийских санкций
Читатели французской газеты Le Figaro выступили против антироссийских санкций, так как они ударят по Европе сильнее, чем по Москве. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:03
2022-05-13T09:30
в мире
франция
санкции в отношении россии
цены на нефть
европа
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro выступили против антироссийских санкций, так как они ударят по Европе сильнее, чем по Москве. Комментаторы полагают, что Россия выигрывает от европейских ограничений благодаря росту цен на энергоносители, и призывают отказаться от нефтяного эмбарго. "Санкции разорят европейскую экономику! А министры продолжают обещать народу какой-то там рост покупательной способности", — возмутился пользователь с ником Joe2222."США борются против России, а Франция оказалась между двух огней, и не нужно расплачиваться за ошибки других", — написал alain 40."Санкции неэффективны. Путин это знает и пользуется этим. Эта слабость Европы стала результатом безответственной и самоубийственной энергетической политики Германии, которая под давлением общественности уходила от атомной энергетики", — добавил E6O8. "У России дела с экономикой обстоят лучше, чем у Европы, потому что мы вынуждены искать новые источники энергии, которые намного дороже. Эти санкции выгодны США, как показывает история, они всегда обогащались во время конфликтов на территории Европы", — заключил Qtr1405.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.На этом фоне растут цены на топливо, что уже привели к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, хотя год назад показатель составлял всего 1,6 процента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220512/gazprom-1788140697.html
https://ria.ru/20220512/evropa-1788050833.html
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в мире, франция, санкции в отношении россии, цены на нефть, европа
09:03 13.05.2022 (обновлено: 09:30 13.05.2022)
 
Французы объяснили, почему Европа не выиграет от антироссийских санкций

Читатели французской газеты Le Figaro выступили против антироссийских санкций

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro выступили против антироссийских санкций, так как они ударят по Европе сильнее, чем по Москве.
Комментаторы полагают, что Россия выигрывает от европейских ограничений благодаря росту цен на энергоносители, и призывают отказаться от нефтяного эмбарго.
"Санкции разорят европейскую экономику! А министры продолжают обещать народу какой-то там рост покупательной способности", — возмутился пользователь с ником Joe2222.
"США борются против России, а Франция оказалась между двух огней, и не нужно расплачиваться за ошибки других", — написал alain 40.
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"Санкции неэффективны. Путин это знает и пользуется этим. Эта слабость Европы стала результатом безответственной и самоубийственной энергетической политики Германии, которая под давлением общественности уходила от атомной энергетики", — добавил E6O8.
"У России дела с экономикой обстоят лучше, чем у Европы, потому что мы вынуждены искать новые источники энергии, которые намного дороже. Эти санкции выгодны США, как показывает история, они всегда обогащались во время конфликтов на территории Европы", — заключил Qtr1405.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
На этом фоне растут цены на топливо, что уже привели к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, хотя год назад показатель составлял всего 1,6 процента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреФранцияСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьЕвропа
 
 
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