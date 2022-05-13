Рейтинг@Mail.ru
Япония запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788239338.html
Япония запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
Япония запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 13.05.2022
Япония запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:10
2022-05-13T09:00
экономика
япония
россия
украина
в мире
санкции в отношении россии
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование.Список товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии."В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров). Настоящие меры вступают в силу 20 мая", — говорится в указе министерства.В частности, к вывозу в Россию запрещено оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн, и другое оборудование.Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, распространяются на 141 человека и 71 организацию. Всего же Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской компании и организации, включая крупнейшие банки.
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788028458.html
япония
россия
украина
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, токио
05:10 13.05.2022 (обновлено: 09:00 13.05.2022)
 
Япония запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

Япония с 20 мая 2022 года запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование.
Список товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии.
"В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров). Настоящие меры вступают в силу 20 мая", — говорится в указе министерства.
В частности, к вывозу в Россию запрещено оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн, и другое оборудование.
Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, распространяются на 141 человека и 71 организацию. Всего же Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской компании и организации, включая крупнейшие банки.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 03:50
Вступил в силу пакет японских санкций против Сбербанка и Альфа-банка
 
ЭкономикаЯпонияРоссияУкраинаВ миреСанкции в отношении РоссииТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала