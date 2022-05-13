05:10 13.05.2022 (обновлено: 09:00 13.05.2022)
Япония запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
Япония с 20 мая 2022 года запретит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 13 мая — РИА Новости. Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование.
Список товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии.
"В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров). Настоящие меры вступают в силу 20 мая", — говорится в указе министерства.
В частности, к вывозу в Россию запрещено оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн, и другое оборудование.
Санкции, принятые правительством Японии 10 мая, распространяются на 141 человека и 71 организацию. Всего же Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской компании и организации, включая крупнейшие банки.