https://ria.ru/20220513/samolety-1788424551.html

"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей

"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей - РИА Новости, 13.05.2022

"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей

"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:11

2022-05-13T19:11

2022-05-13T20:14

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей, сообщили РИА Новости в компании."Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств", - сказали в пресс-службе.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220513/aeroflot-1788358380.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, россия, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм