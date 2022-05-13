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"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей - РИА Новости, 13.05.2022
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"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей
"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей - РИА Новости, 13.05.2022
"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей
"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:11
2022-05-13T20:14
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей, сообщили РИА Новости в компании."Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств", - сказали в пресс-службе.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
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экономика, россия, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм
19:11 13.05.2022 (обновлено: 20:14 13.05.2022)
 
"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus у иностранных лизингодателей

"Аэрофлот" сообщил, что выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей, сообщили РИА Новости в компании.
"Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств", - сказали в пресс-службе.
"Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО "Аэрофлот", - добавили там.
Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
 
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