https://ria.ru/20220513/samolety-1788318545.html
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр - РИА Новости, 13.05.2022
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр
Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:48
2022-05-13T13:48
2022-05-13T14:20
экономика
сергей савельев
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий Савельев."На сегодняшний день в России эксплуатируется 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета. Из них 1127 - пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", - сказал министр.
https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html
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экономика, сергей савельев, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
13:48 13.05.2022 (обновлено: 14:20 13.05.2022)
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр
Глава Минтранса: перевод парка самолетов в российский реестр завершится в ближайшее время