https://ria.ru/20220513/samolety-1788318545.html

Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр

Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр - РИА Новости, 13.05.2022

Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр

Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:48

2022-05-13T13:48

2022-05-13T14:20

экономика

сергей савельев

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий Савельев."На сегодняшний день в России эксплуатируется 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета. Из них 1127 - пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", - сказал министр.

https://ria.ru/20220413/samolet-1783279006.html

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экономика, сергей савельев, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм