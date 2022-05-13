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Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр - РИА Новости, 13.05.2022
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Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр - РИА Новости, 13.05.2022
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр
Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:48
2022-05-13T14:20
экономика
сергей савельев
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий Савельев."На сегодняшний день в России эксплуатируется 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета. Из них 1127 - пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", - сказал министр.
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экономика, сергей савельев, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
13:48 13.05.2022 (обновлено: 14:20 13.05.2022)
 
Савельев рассказал о сроках перевода самолетов в российский реестр

Глава Минтранса: перевод парка самолетов в российский реестр завершится в ближайшее время

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" на перроне в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Самолет Ту-154 авиакомпании Алроса на перроне в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Перевод самолетов российских авиакомпаний в реестр РФ планируется завершить в ближайшее время, заявил в эфире "Россия 24" министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"На сегодняшний день в России эксплуатируется 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета. Из них 1127 - пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", - сказал министр.
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ЭкономикаСергей СавельевРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Новости - Туризм
 
 
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