https://ria.ru/20220513/rutube-1788397923.html
Гендиректор RuTube: нет сведений о том, кто совершил атаку на хостинг
Гендиректор RuTube: нет сведений о том, кто совершил атаку на хостинг - РИА Новости, 13.05.2022
Гендиректор RuTube: нет сведений о том, кто совершил атаку на хостинг
RuTube пока не располагает подтвержденными данными относительно того, кто совершил кибератаку, видеохостинг опирается только на факты, а не предположения,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:40
2022-05-13T17:40
2022-05-13T17:40
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. RuTube пока не располагает подтвержденными данными относительно того, кто совершил кибератаку, видеохостинг опирается только на факты, а не предположения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев."Уже в первый день возникло довольно много версий, о которых мы читаем в СМИ. Но это предположения, мы же опираемся только на факты, и пока у нас нет подтвержденных данных относительно того, кто именно совершил атаку", - сказал Моисеев.Он отметил, что RUTUBE против фейков, и это касается не только публикуемого на платформе видеоконтента, но и в их случае даже предположения, которое уже своего рода обвинение кого-либо в атаке на национальный видеохостинг."Сейчас у нас есть понимание того, какого рода атака была совершена — сложная и дорогая в реализации, спланированная и подготовленная командой профессионалов. Что касается виновника инцидента, давайте подождем результаты расследования, которое идет полным ходом", - заявил гендиректор.Также он рассказал, что в сложный период видеохостинг поддержали известные медийные персоны, например, генеральный директор Black Star, блогеры Анастасия Витонова, Кирилл Фокин-Сазонов. Помимо этого сообщил, было много и негативных сообщений как в СМИ, так и в социальных сетях, не обошлось и без фейков. По мнению Моисеева - это ожидаемое явление в подобных ситуациях."Для нас самое главное сейчас – полностью восстановить функционал платформы и продолжить ее улучшать, чтобы пользователи с удовольствием заходили на RUTUBE и оставались с нами", - завершил он.В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке. Более 50 специалистов RuTube работали непрерывно двое суток над восстановлением платформы, после чего доступ частично был открыт 11 мая вечером.
https://ria.ru/20220513/rutub-1788382063.html
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технологии, rutube, россия
Гендиректор RuTube: нет сведений о том, кто совершил атаку на хостинг
Гендиректор RuTube: пока не располагаем подтвержденными данными о том, кто совершил атаку
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. RuTube пока не располагает подтвержденными данными относительно того, кто совершил кибератаку, видеохостинг опирается только на факты, а не предположения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев.
"Уже в первый день возникло довольно много версий, о которых мы читаем в СМИ. Но это предположения, мы же опираемся только на факты, и пока у нас нет подтвержденных данных относительно того, кто именно совершил атаку", - сказал Моисеев.
Он отметил, что RUTUBE
против фейков, и это касается не только публикуемого на платформе видеоконтента, но и в их случае даже предположения, которое уже своего рода обвинение кого-либо в атаке на национальный видеохостинг.
"Сейчас у нас есть понимание того, какого рода атака была совершена — сложная и дорогая в реализации, спланированная и подготовленная командой профессионалов. Что касается виновника инцидента, давайте подождем результаты расследования, которое идет полным ходом", - заявил гендиректор.
Также он рассказал, что в сложный период видеохостинг поддержали известные медийные персоны, например, генеральный директор Black Star, блогеры Анастасия Витонова, Кирилл Фокин-Сазонов. Помимо этого сообщил, было много и негативных сообщений как в СМИ, так и в социальных сетях, не обошлось и без фейков. По мнению Моисеева - это ожидаемое явление в подобных ситуациях.
"Для нас самое главное сейчас – полностью восстановить функционал платформы и продолжить ее улучшать, чтобы пользователи с удовольствием заходили на RUTUBE и оставались с нами", - завершил он.
В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке. Более 50 специалистов RuTube работали непрерывно двое суток над восстановлением платформы, после чего доступ частично был открыт 11 мая вечером.