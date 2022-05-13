https://ria.ru/20220513/rutube-1788369556.html
Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг
Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг - РИА Новости, 13.05.2022
Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг
Видеохостинг RuTube планирует запустить свою работу в полном объеме к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:25
2022-05-13T16:25
2022-05-13T16:35
технологии
rutube
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Видеохостинг RuTube планирует запустить свою работу в полном объеме к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев.В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке."На данный момент код платформы полностью восстановлен, пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций", - сказал Моисеев.По его словам, подход такой: сначала видеохостинг восстанавливает функции, необходимые пользователю, затем — блогеру. Также он давил, что на сегодняшний день пользователям уже доступны следующие опции: авторизация на сайте, стримы (проведение трансляций), поиск, комментарии, кнопка "В ТОП"."Сейчас мы работаем над RUTUBE Studio и модерацией видео. Рассчитываем запуститься полностью к понедельнику", - проинформировал гендир.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/1788208096.html
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РИА Новости
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технологии, rutube, общество
16:25 13.05.2022 (обновлено: 16:35 13.05.2022)
Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг
Гендиректор: код RuTube уже восстановлен, сервис заработает в полном объеме с понедельника
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Видеохостинг RuTube планирует запустить свою работу в полном объеме к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев.
В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке.
"На данный момент код платформы полностью восстановлен, пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций", - сказал Моисеев.
По его словам, подход такой: сначала видеохостинг восстанавливает функции, необходимые пользователю, затем — блогеру. Также он давил, что на сегодняшний день пользователям уже доступны следующие опции: авторизация на сайте, стримы (проведение трансляций), поиск, комментарии, кнопка "В ТОП".
"Сейчас мы работаем над RUTUBE Studio и модерацией видео. Рассчитываем запуститься полностью к понедельнику", - проинформировал гендир.