https://ria.ru/20220513/rutube-1788369556.html

Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг

Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг - РИА Новости, 13.05.2022

Гендиректор RuTube рассказал, когда заработает хостинг

Видеохостинг RuTube планирует запустить свою работу в полном объеме к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:25

2022-05-13T16:25

2022-05-13T16:35

технологии

rutube

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Видеохостинг RuTube планирует запустить свою работу в полном объеме к понедельнику, код платформы уже восстановлен, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор видеохостинга Александр Моисеев.В День Победы видеохостинг подвергся сильнейшей хакерской атаке."На данный момент код платформы полностью восстановлен, пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций", - сказал Моисеев.По его словам, подход такой: сначала видеохостинг восстанавливает функции, необходимые пользователю, затем — блогеру. Также он давил, что на сегодняшний день пользователям уже доступны следующие опции: авторизация на сайте, стримы (проведение трансляций), поиск, комментарии, кнопка "В ТОП"."Сейчас мы работаем над RUTUBE Studio и модерацией видео. Рассчитываем запуститься полностью к понедельнику", - проинформировал гендир.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/1788208096.html

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технологии, rutube, общество