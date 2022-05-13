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Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/rost-1788241519.html
Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России
Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России - РИА Новости, 13.05.2022
Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России
Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, сказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:55
2022-05-13T06:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
украина
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Процесс восстановления городов и регионов позволит загружать предприятия России, Донбасса, Луганска, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться потребительский спрос внутри страны, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что будет являться вкладом в ВВП страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html
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владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире, симферополь
06:55 13.05.2022
 
Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России

Политолог Лосев: восстановление Донбасса даст мощный импульс экономическому росту в России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр Мариуполя
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"Опыт мировой экономики показывает, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими 10% в год. Если для этого есть ресурсы — а ресурсы у нас есть: у нас и бюджет профицитный, и деньги есть, и энергоресурсы… И когда запускается проект по восстановлению и по интеграции — это дает мощнейший импульс для экономического роста. Средства, которые на это будут направлены — вернутся сторицей и при этом они не будут вызывать инфляцию", — сказал Лосев.
Процесс восстановления городов и регионов позволит загружать предприятия России, Донбасса, Луганска, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться потребительский спрос внутри страны, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что будет являться вкладом в ВВП страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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