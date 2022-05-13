https://ria.ru/20220513/rost-1788241519.html

Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России

Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт рассказал, как Донбасс поможет экономическому росту в России

Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, сказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T06:55

2022-05-13T06:55

2022-05-13T06:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

россия

украина

в мире

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Процесс восстановления городов и регионов позволит загружать предприятия России, Донбасса, Луганска, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться потребительский спрос внутри страны, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что будет являться вкладом в ВВП страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

донбасс

россия

украина

симферополь

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владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире, симферополь