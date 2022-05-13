https://ria.ru/20220513/rossiya-1788382427.html

Россия никому не отдаст ни Балтику, ни Арктику, заявили в Совфеде

Россия никому не отдаст ни Балтику, ни Арктику, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.05.2022

Россия никому не отдаст ни Балтику, ни Арктику, заявили в Совфеде

Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики "охотникам до чужого добра", страны НАТО могут даже не мечтать об этом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:56

2022-05-13T16:56

2022-05-13T16:56

в мире

россия

нато

совет федерации рф

константин косачев

швеция

финляндия

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АШХАБАД, 13 мая - РИА Новости. Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики "охотникам до чужого добра", страны НАТО могут даже не мечтать об этом, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Балтийское море становится территорией НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times. Так министр прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу и назвал Балтийское море "морем НАТО".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/nato-1788028251.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

россия

швеция

финляндия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, совет федерации рф, константин косачев, швеция, финляндия