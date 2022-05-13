Россия никому не отдаст ни Балтику, ни Арктику, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: Россия не отдаст охотникам до чужого добра ни Балтику, ни Арктику
Константин Косачев. Архивное фото
АШХАБАД, 13 мая - РИА Новости. Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики "охотникам до чужого добра", страны НАТО могут даже не мечтать об этом, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Балтийское море становится территорией НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times. Так министр прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу и назвал Балтийское море "морем НАТО".
"Насчёт Балтийского и Баренцева морей, равно как и Арктики, пусть никто не мечтает - не отдадим эти пространства ни НАТО, ни прочим охотникам до чужого добра", - сказал Косачев.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.