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ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве - РИА Новости, 13.05.2022
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ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве
ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве - РИА Новости, 13.05.2022
ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве
Деятельность ООН по расследованиям по Украине направлена против России и на создание образа изгоя, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:41
2022-05-13T14:45
в мире
россия
оон
украина
швейцария
геннадий гатилов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деятельность ООН по расследованиям по Украине направлена против России и на создание образа изгоя, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.СПЧ ООН в четверг провел специальную сессию, созванную на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств. Россия отказалась от участия в спецсессии. В ходе сессии была принята резолюция, за которую проголосовали 33 страны, в их числе – США, Великобритания, Япония и Ливия. Против проголосовали Китай и Эритрея, воздержались 12 стран, в частности, Армения, Куба, Казахстан, Индия и Узбекистан. Документ содержит призыв к независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, созданной ранее СПЧ ООН, расследовать нарушения прав человека в районах Киева, Чернигова, Харьковской и Сумской областях в конце февраля-начале марта этого года "с целью привлечения виновных к ответственности"."Вся эта деятельность (по расследованию по Украине - ред.) обращена против России, созданная независимая комиссия по расследованию, очевидно для нас, будет заниматься тем, чтобы повернуть все дело таким образом, что во всем виновата Россия", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".По словам постпреда, в очередной раз подтвердилось то, что задача состоит не в том, чтобы провести объективное расследование, а в том, "чтобы создать образ изгоя-России на международной арене и обвинить ее во всех мыслимых и немыслимых нарушений всех правочеловеческих норм".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не будут участвовать в спецсессии СПЧ ООН, поскольку аргументы и разъяснения российской стороны относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Она заявляла, что российская делегация "не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии".
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html
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в мире, россия, оон, украина, швейцария, геннадий гатилов, санкции в отношении россии
14:41 13.05.2022 (обновлено: 14:45 13.05.2022)
 
ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве

Постпред в Женеве Гатилов: ООН расследованиями по Украине создает из России образ изгоя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деятельность ООН по расследованиям по Украине направлена против России и на создание образа изгоя, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
СПЧ ООН в четверг провел специальную сессию, созванную на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств. Россия отказалась от участия в спецсессии. В ходе сессии была принята резолюция, за которую проголосовали 33 страны, в их числе – США, Великобритания, Япония и Ливия. Против проголосовали Китай и Эритрея, воздержались 12 стран, в частности, Армения, Куба, Казахстан, Индия и Узбекистан. Документ содержит призыв к независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, созданной ранее СПЧ ООН, расследовать нарушения прав человека в районах Киева, Чернигова, Харьковской и Сумской областях в конце февраля-начале марта этого года "с целью привлечения виновных к ответственности".
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"Вся эта деятельность (по расследованию по Украине - ред.) обращена против России, созданная независимая комиссия по расследованию, очевидно для нас, будет заниматься тем, чтобы повернуть все дело таким образом, что во всем виновата Россия", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам постпреда, в очередной раз подтвердилось то, что задача состоит не в том, чтобы провести объективное расследование, а в том, "чтобы создать образ изгоя-России на международной арене и обвинить ее во всех мыслимых и немыслимых нарушений всех правочеловеческих норм".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не будут участвовать в спецсессии СПЧ ООН, поскольку аргументы и разъяснения российской стороны относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Она заявляла, что российская делегация "не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии".
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В миреРоссияООНУкраинаШвейцарияГеннадий ГатиловСанкции в отношении России
 
 
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