https://ria.ru/20220513/rossiya-1788335983.html

ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве

ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве - РИА Новости, 13.05.2022

ООН пытается создать из России образ изгоя, заявил постпред в Женеве

Деятельность ООН по расследованиям по Украине направлена против России и на создание образа изгоя, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:41

2022-05-13T14:41

2022-05-13T14:45

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геннадий гатилов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деятельность ООН по расследованиям по Украине направлена против России и на создание образа изгоя, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.СПЧ ООН в четверг провел специальную сессию, созванную на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств. Россия отказалась от участия в спецсессии. В ходе сессии была принята резолюция, за которую проголосовали 33 страны, в их числе – США, Великобритания, Япония и Ливия. Против проголосовали Китай и Эритрея, воздержались 12 стран, в частности, Армения, Куба, Казахстан, Индия и Узбекистан. Документ содержит призыв к независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, созданной ранее СПЧ ООН, расследовать нарушения прав человека в районах Киева, Чернигова, Харьковской и Сумской областях в конце февраля-начале марта этого года "с целью привлечения виновных к ответственности"."Вся эта деятельность (по расследованию по Украине - ред.) обращена против России, созданная независимая комиссия по расследованию, очевидно для нас, будет заниматься тем, чтобы повернуть все дело таким образом, что во всем виновата Россия", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".По словам постпреда, в очередной раз подтвердилось то, что задача состоит не в том, чтобы провести объективное расследование, а в том, "чтобы создать образ изгоя-России на международной арене и обвинить ее во всех мыслимых и немыслимых нарушений всех правочеловеческих норм".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не будут участвовать в спецсессии СПЧ ООН, поскольку аргументы и разъяснения российской стороны относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Она заявляла, что российская делегация "не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии".

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787878839.html

https://ria.ru/20220512/nebenzya-1788200476.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, украина, швейцария, геннадий гатилов, санкции в отношении россии