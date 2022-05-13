https://ria.ru/20220513/riga-1788394104.html

На митинге в Риге замечены активисты с флагами Украины и символикой "Азова"

На митинге в Риге замечены активисты с флагами Украины и символикой "Азова" - РИА Новости, 13.05.2022

На митинге в Риге замечены активисты с флагами Украины и символикой "Азова"

Активисты с флагами Украины и символикой украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) были замечены... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:30

2022-05-13T17:30

2022-05-13T18:53

в мире

татьяна жданок

андрей климов

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Активисты с флагами Украины и символикой украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) были замечены на митинге против сноса памятника Освободителям в Риге, передает Sputnik Ближнее зарубежье.Рижская дума проводила в пятницу внеочередное заседание, на котором большинство проголосовало за снос памятника. Во время заседания перед зданием думы на Ратушной площади собрались люди, протестующие против сноса памятника. Лидеры партии "Русский союз Латвии" призывали жителей разойтись, поскольку власти города не согласовали митинг. Местные СМИ сообщали, что полиция задержала семь человек, в том числе депутата Европарламента Татьяну Жданок.В Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье размещено видео, на котором видно, как проукраинские активисты на Ратушной площади в Риге демонстрируют украинские флаги и символику полка "Азов"."Собравшиеся против сноса советских памятников скандируют "Фашизм не пройдет" и спрашивают проукраинских активистов, "почему они не воюют", - говорится в сообщении.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.

https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788322053.html

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в мире, татьяна жданок, андрей климов, сергей лавров, латвия