https://ria.ru/20220513/riga-1788376158.html
Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям
Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям - РИА Новости, 13.05.2022
Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям
Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам — освободителям Латвии. Трансляция велась на сайте Думы. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:39
2022-05-13T16:39
2022-05-13T17:40
в мире
латвия
день победы
россия
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788107108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_692862467f52d1683b65552a8319a870.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам — освободителям Латвии. Трансляция велась на сайте Думы.Это решение поддержали 38 депутатов, против вступили семь, воздержавшихся не было."Поручить агентству Рижского самоуправления "Агентство памятников Риги" осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта", — говорится в документе.Перед Днем Победы в Латвии развернулась мощная антироссийская кампания, но, несмотря на это, 9 мая к памятнику освободителям Риги принесли море цветов. На следующее утро городские власти решили сгрести букеты трактором, но рижане снова принесли цветы и зажгли свечи. На этом фоне сейм Латвии в одностороннем порядке прекратил действие статьи 13 межправительственного cоглашения с Россией, согласно которому прибалтийская республика обязана охранять мемориалы и места массовых захоронений советских воинов на своей территории. Таким образом, у властей Риги появилось правовое основание для сноса памятника.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал происходящее в Риге "международным оборзением". Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявила, что затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.
https://ria.ru/20220512/demokratiya-1788156885.html
https://ria.ru/20220512/pamyatniki-1788145705.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788107108_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_3a1acaf31be118c6d897baa8fbece911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, день победы, россия, рига
16:39 13.05.2022 (обновлено: 17:40 13.05.2022)
Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям
Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям