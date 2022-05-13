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Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге - РИА Новости, 13.05.2022
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Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге
Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге - РИА Новости, 13.05.2022
Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге
Посольство России окажет правовую помощь задержанному латвийцу, который пришел с флагом России к советскому памятнику, сообщил посол России в Риге Михаил Ванин. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:14
2022-05-13T15:43
в мире
латвия
россия
день победы
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Посольство России окажет правовую помощь задержанному латвийцу, который пришел с флагом России к советскому памятнику, сообщил посол России в Риге Михаил Ванин.Полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Победы в Риге. Отмечается, что два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом."Александр &lt;...&gt; — это гражданин Латвии, он, кстати, учится в одном из российских колледжей и планирует продолжить образование у нас &lt;...&gt; Будем оказывать возможную в этой ситуации правовую и дипломатическую помощь", — сказал посол в эфире Первого канала. Он отметил, что возможности российского посольства существенно ограничены в связи с тем, что Александр гражданин Латвии.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Ранее сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788124979.html
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в мире, латвия, россия, день победы
11:14 13.05.2022 (обновлено: 15:43 13.05.2022)
 
Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге

Посольство окажет правовую помощь мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Посольство России окажет правовую помощь задержанному латвийцу, который пришел с флагом России к советскому памятнику, сообщил посол России в Риге Михаил Ванин.
Полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Победы в Риге. Отмечается, что два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом.
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"Александр <...> — это гражданин Латвии, он, кстати, учится в одном из российских колледжей и планирует продолжить образование у нас <...> Будем оказывать возможную в этой ситуации правовую и дипломатическую помощь", — сказал посол в эфире Первого канала. Он отметил, что возможности российского посольства существенно ограничены в связи с тем, что Александр гражданин Латвии.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Ранее сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.
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