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Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум

Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум - РИА Новости, 13.05.2022

Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум

Авиакомпания Turkish Airlines открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:38

2022-05-13T18:38

2022-05-13T18:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Бодрум авиакомпании Turkish Airlines. Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на побережье Эгейского моря – Бодрумом", - говорится в сообщении.Отмечается, что отдых в Бодруме доступен в составе туристического пакета у туроператоров Coral Travel, Anex Tour и Pegas Touristik на рейсах авиакомпании Turkish Airlines.Перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам. C 24 мая Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Бодрум до четырех раз в неделю. На маршруте используются воздушные судна Airbus A-321 вместимостью 180 кресел.В настоящее время из аэропорта "Пулково" в Турцию регулярные и чартерные рейсы выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Red Wings.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html

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новости - туризм, бодрум, турция, turkish airlines, пулково (аэропорт), coral travel, anex tour, эгейское море, pegasus airlines