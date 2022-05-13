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Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум
Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум - РИА Новости, 13.05.2022
Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум
Авиакомпания Turkish Airlines открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:38
2022-05-13T18:46
туризм
новости - туризм
бодрум
турция
turkish airlines
пулково (аэропорт)
coral travel
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Бодрум авиакомпании Turkish Airlines. Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на побережье Эгейского моря – Бодрумом", - говорится в сообщении.Отмечается, что отдых в Бодруме доступен в составе туристического пакета у туроператоров Coral Travel, Anex Tour и Pegas Touristik на рейсах авиакомпании Turkish Airlines.Перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам. C 24 мая Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Бодрум до четырех раз в неделю. На маршруте используются воздушные судна Airbus A-321 вместимостью 180 кресел.В настоящее время из аэропорта "Пулково" в Турцию регулярные и чартерные рейсы выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Red Wings.Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
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новости - туризм, бодрум, турция, turkish airlines, пулково (аэропорт), coral travel, anex tour, эгейское море, pegasus airlines
18:38 13.05.2022 (обновлено: 18:46 13.05.2022)
 
Turkish Airlines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о запуске рейсов из Санкт-Петербурга в Бодрум

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Бодрум, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Бодрум авиакомпании Turkish Airlines. Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на побережье Эгейского моря – Бодрумом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что отдых в Бодруме доступен в составе туристического пакета у туроператоров Coral Travel, Anex Tour и Pegas Touristik на рейсах авиакомпании Turkish Airlines.
Перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам. C 24 мая Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Бодрум до четырех раз в неделю. На маршруте используются воздушные судна Airbus A-321 вместимостью 180 кресел.
В настоящее время из аэропорта "Пулково" в Турцию регулярные и чартерные рейсы выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Red Wings.
Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
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ТуризмНовости - ТуризмБодрумТурцияTurkish AirlinesПулково (аэропорт)Coral TravelAnex TourЭгейское мореPegasus Airlines
 
 
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