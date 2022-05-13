https://ria.ru/20220513/review-1788399128.html
Критики очарованы новым сериалом с Томом Хиддлстоном
Критики очарованы новым сериалом с Томом Хиддлстоном - РИА Новости, 13.05.2022
Критики очарованы новым сериалом с Томом Хиддлстоном
В Сети появились первые отзывы на новый сериал с Томом Хиддлстоном "Змей в Эссексе". Судя по ним, проект журналистам понравился. Рейтинг шоу на агрегаторе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:29
2022-05-13T20:29
2022-05-13T20:29
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что посмотреть
том хиддлстон
клэр дэйнс
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на новый сериал с Томом Хиддлстоном "Змей в Эссексе". Судя по ним, проект журналистам понравился. Рейтинг шоу на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 88 процентов. Оценка, правда, выставлена на основании всего восьми публикаций. Но единогласие авторов не заметить нельзя — только одному из них проект не понравился. Снят сериал по роману Сары Перри. Режиссер — Клио Барнард. События разворачиваются в викторианской Англии. Рассказывается в шоу о молодой вдове Коре (Клэр Дэйнс), которая приезжает из Лондона в небольшой город. Говорят, что там обитает загадочный змей. Кора считает, что чудовище действительно существует — быть может, это просто ранее неизвестное древнее создание. Она полна решимости найти животное. Пастор Уильям (Хиддлстон) в суеверия своих прихожан не верит. А с приездом Коры проблем у него явно станет больше. Между ними вспыхивают чувства, и женатый священник к вниманию со стороны не очень-то готов. К тому же в городе происходит трагедия и местные решают, что именно Кора навлекла на них беду. "Хиддлстон и Дэйнс сыграли предсказуемо круто. Клэр демонстрирует решительность, а Том аккуратно избегает того, чтобы его персонаж стал похож на типичного "пастора из маленького города", — пишет Лорен Сарнер в рецензии для New York Post. По ее словам, фильм трудно отнести к одному жанру. Вроде бы здесь есть таинственные события, но это не детектив. Еще в картине прослеживается межличностная драма. Много романтики ждать не стоит — линия получилась вполне сдержанной. Это не программа в духе "Бриджертонов". Зато тут много сцен с изображением хирургических манипуляций, поэтому Сарнер поставила "Змея в Эссексе" в один ряд с "Больницей Никербокер". "Нарастающее напряжение, философски глубокое и чувственное исследование науки, веры, любви и тоски в викторианской Англии делает сериал таким захватывающим", — восхищается Джордан Кинг из Empire.По мнению критика, шоу прекрасно работает как готическая сказка и даже как соцреалистическая драма. Марк Месзорос из The News-Herald написал негативный отзыв. "Невозможно отделаться от ощущения, что сценаристам не хватило сюжетных перипетий для шести глав сериала", — объясняет журналист. Достаточно было бы и четырех эпизодов, считает он.Однако критик отметил, что "Змей в Эссексе" может многое предложить. Например, там прекрасные актерские работы. Выделил он Дэйнс, Хиддлстона и Фрэнка Диллэйна. Последний сыграл хирурга, влюбленного в Кору. Премьера "Змея в Эссексе" состоялась 13 мая на стриминговой платформе Apple TV+.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, англия, лондон, что посмотреть , том хиддлстон, клэр дэйнс
Критики очарованы новым сериалом с Томом Хиддлстоном
В Сети появились первые отзывы на новый сериал с Томом Хиддлстоном "Змей в Эссексе"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
В Сети появились первые отзывы на новый сериал с Томом Хиддлстоном "Змей в Эссексе". Судя по ним, проект журналистам понравился. Рейтинг шоу на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 88 процентов. Оценка, правда, выставлена
на основании всего восьми публикаций. Но единогласие авторов не заметить нельзя — только одному из них проект не понравился.
Снят сериал по роману Сары Перри. Режиссер — Клио Барнард. События разворачиваются в викторианской Англии. Рассказывается в шоу о молодой вдове Коре (Клэр Дэйнс), которая приезжает из Лондона в небольшой город. Говорят, что там обитает загадочный змей. Кора считает, что чудовище действительно существует — быть может, это просто ранее неизвестное древнее создание. Она полна решимости найти животное.
Пастор Уильям (Хиддлстон) в суеверия своих прихожан не верит. А с приездом Коры проблем у него явно станет больше. Между ними вспыхивают чувства, и женатый священник к вниманию со стороны не очень-то готов. К тому же в городе происходит трагедия и местные решают, что именно Кора навлекла на них беду.
"Хиддлстон и Дэйнс сыграли предсказуемо круто. Клэр демонстрирует решительность, а Том аккуратно избегает того, чтобы его персонаж стал похож на типичного "пастора из маленького города", — пишет
Лорен Сарнер в рецензии для New York Post.
По ее словам, фильм трудно отнести к одному жанру. Вроде бы здесь есть таинственные события, но это не детектив. Еще в картине прослеживается межличностная драма. Много романтики ждать не стоит — линия получилась вполне сдержанной. Это не программа в духе "Бриджертонов". Зато тут много сцен с изображением хирургических манипуляций, поэтому Сарнер поставила "Змея в Эссексе" в один ряд с "Больницей Никербокер".
"Нарастающее напряжение, философски глубокое и чувственное исследование науки, веры, любви и тоски в викторианской Англии делает сериал таким захватывающим", — восхищается
Джордан Кинг из Empire.
По мнению критика, шоу прекрасно работает как готическая сказка и даже как соцреалистическая драма.
Марк Месзорос из The News-Herald написал негативный отзыв. "Невозможно отделаться от ощущения, что сценаристам не хватило сюжетных перипетий для шести глав сериала", — объясняет
журналист. Достаточно было бы и четырех эпизодов, считает он.
Однако критик отметил, что "Змей в Эссексе" может многое предложить. Например, там прекрасные актерские работы. Выделил он Дэйнс, Хиддлстона и Фрэнка Диллэйна. Последний сыграл хирурга, влюбленного в Кору.
Премьера "Змея в Эссексе" состоялась 13 мая на стриминговой платформе Apple TV+.