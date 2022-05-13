https://ria.ru/20220513/referendum-1788436251.html
Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России
Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России - РИА Новости, 13.05.2022
Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения республики в состав России. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:24
2022-05-13T20:24
2022-05-13T22:39
в мире
южная осетия
россия
анатолий бибилов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения республики в состав России.В сообщении на сайте президента отмечается, что это решение глава государства принял руководствуясь историческим стремлением народа Южной Осетии к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 конституции Южной Осетии."Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", — говорится в указе.Сам Бибилов назвал этот шаг судьбоносным."Мы идем домой, мы идем в Россию", — написал он в Telegram-канале.Бибилов также напомнил, что Россия и Южная Осетия связаны общей историей."Это не просто партнерство или дружба. Это скорее доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший будет чтить и помогать старшему. При этом полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого. Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе", — заявил он.Инаугурация победившего на прошедших в мае выборах президента Алана Гаглоева пройдет после 21 мая. Ранее он заявлял, что "как только наступит время, Южная Осетия будет готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию".Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20220420/gagloev-1784305792.html
https://ria.ru/20220420/osetiya-1784413202.html
https://ria.ru/20220420/soglashenie-1784547649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, россия, анатолий бибилов
20:24 13.05.2022 (обновлено: 22:39 13.05.2022)
Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России
Бибилов назначил референдум по вопросу присоединения Южной Осетии к России на 17 июля
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил
на 17 июля референдум по вопросу вхождения республики в состав России.
В сообщении на сайте президента отмечается, что это решение глава государства принял руководствуясь историческим стремлением народа Южной Осетии
к воссоединению с Россией
и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 конституции Южной Осетии.
"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", — говорится в указе.
Сам Бибилов назвал этот шаг судьбоносным.
"Мы идем домой, мы идем в Россию", — написал он в Telegram-канале.
Бибилов также напомнил, что Россия и Южная Осетия связаны общей историей.
"Это не просто партнерство или дружба. Это скорее доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший будет чтить и помогать старшему. При этом полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого. Пришло время объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе", — заявил он.
Инаугурация победившего на прошедших в мае выборах президента Алана Гаглоева пройдет после 21 мая. Ранее он заявлял, что "как только наступит время, Южная Осетия будет готова провести референдум по вхождению в Российскую Федерацию".
Москва
признала независимость Южной Осетии и Абхазии
26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси
. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.