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Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2022

Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы на 12,8 миллиона рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:24

2022-05-13T16:24

2022-05-13T16:24

иноагенты

россия

технологии

происшествия

москва

свобода (радиостанция)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы на 12,8 миллиона рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы."Судья признал ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.Пресс-секретарь пояснила, что в пятницу были рассмотрены 16 протоколов, по каждому из них назначен штраф в 800 тысяч рублей – всего на 12,8 миллиона. С учетом 15 миллионов по первым 16 протоколам - 27,8 миллиона рублей.Всего на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Таким образом, еще предстоит рассмотреть 28.Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".* СМИ, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html

https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html

https://ria.ru/20220506/ekstremizm-1787239008.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, россия, технологии, происшествия, москва, свобода (радиостанция)