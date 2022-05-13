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Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2022
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Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2022
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы на 12,8 миллиона рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:24
2022-05-13T16:24
иноагенты
россия
технологии
происшествия
москва
свобода (радиостанция)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы на 12,8 миллиона рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы."Судья признал ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.Пресс-секретарь пояснила, что в пятницу были рассмотрены 16 протоколов, по каждому из них назначен штраф в 800 тысяч рублей – всего на 12,8 миллиона. С учетом 15 миллионов по первым 16 протоколам - 27,8 миллиона рублей.Всего на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Таким образом, еще предстоит рассмотреть 28.Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".* СМИ, признанное иноагентом в России
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иноагенты, россия, технологии, происшествия, москва, свобода (радиостанция)
16:24 13.05.2022
 
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 12,8 миллиона рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал "Радио Свобода" еще на 12,8 миллиона рублей

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Страница сайта Радио Свобода* на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы на 12,8 миллиона рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Судья признал ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Пресс-секретарь пояснила, что в пятницу были рассмотрены 16 протоколов, по каждому из них назначен штраф в 800 тысяч рублей – всего на 12,8 миллиона. С учетом 15 миллионов по первым 16 протоколам - 27,8 миллиона рублей.
Всего на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Таким образом, еще предстоит рассмотреть 28.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В Кремле объяснили, за что некоторые СМИ исключили из пула
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.
Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
* СМИ, признанное иноагентом в России
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"Крымскую правозащитную группу"* признали нежелательной в России
 
иноагентыРоссияТехнологииПроисшествияМоскваСвобода (радиостанция)
 
 
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