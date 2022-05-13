https://ria.ru/20220513/pvo-1788432366.html

Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника

Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.05.2022

Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника

Российские средства ПВО сбили в пятницу три украинских беспилотника в ДНР и в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:52

2022-05-13T19:52

2022-05-13T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

игорь конашенков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в пятницу три украинских беспилотника в ДНР и в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.Почти 1,5 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уже уничтожены за время российской спецоперации, добавил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники", - заключил Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, игорь конашенков