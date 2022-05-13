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Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника
Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника - РИА Новости, 13.05.2022
Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника
Российские средства ПВО сбили в пятницу три украинских беспилотника в ДНР и в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:52
2022-05-13T19:52
2022-05-13T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
игорь конашенков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили в пятницу три украинских беспилотника в ДНР и в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.Почти 1,5 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уже уничтожены за время российской спецоперации, добавил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники", - заключил Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, игорь конашенков
19:52 13.05.2022 (обновлено: 20:45 13.05.2022)
Российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника
Минобороны сообщило, что российская ПВО сбила в пятницу три украинских беспилотника