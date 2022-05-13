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СМИ: в Германии изучают возможность передачи Украине системы ПВО IRIS-T SLM - РИА Новости, 13.05.2022
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СМИ: в Германии изучают возможность передачи Украине системы ПВО IRIS-T SLM
СМИ: в Германии изучают возможность передачи Украине системы ПВО IRIS-T SLM - РИА Новости, 13.05.2022
СМИ: в Германии изучают возможность передачи Украине системы ПВО IRIS-T SLM
Федеральный совет безопасности Германии (BSR) изучает возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил немецкий таблоид Bild со РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:08
2022-05-13T19:08
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
германия
ситуация в днр и лнр
пво
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Федеральный совет безопасности Германии (BSR) изучает возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.По информации издания, данная система противовоздушной обороны, которую производит немецкая оборонная компания Diehl Defence, может быть развернута на Украине с ноября.Отмечается, что как только в Берлине одобрят поставку Киеву этой системы ПВО, военнослужащие могут начать обучаться ее использованию на территории Германии.Украина заинтересована в закупке в общей сложности десяти таких систем ПВО, добавила газета. По ее данным, они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788329418.html
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украина
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, германия, ситуация в днр и лнр, пво
19:08 13.05.2022
 
СМИ: в Германии изучают возможность передачи Украине системы ПВО IRIS-T SLM

Bild: в Германии изучают возможность передачи Украине системы ПВО IRIS-T SLM

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Федеральный совет безопасности Германии (BSR) изучает возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, данная система противовоздушной обороны, которую производит немецкая оборонная компания Diehl Defence, может быть развернута на Украине с ноября.
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Отмечается, что как только в Берлине одобрят поставку Киеву этой системы ПВО, военнослужащие могут начать обучаться ее использованию на территории Германии.
Украина заинтересована в закупке в общей сложности десяти таких систем ПВО, добавила газета. По ее данным, они могут быть произведены в течение следующих трех-четырех лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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