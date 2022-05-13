https://ria.ru/20220513/putin-1788311784.html

Путин поговорил по телефону с Шольцем

Путин поговорил по телефону с Шольцем - РИА Новости, 13.05.2022

Путин поговорил по телефону с Шольцем

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:27

2022-05-13T13:27

2022-05-13T14:55

в мире

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты", — отметили там.Одной из тем стало положение дел на российско-украинских переговорах."Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов", — рассказали в Кремле.Президент России и канцлер Германии договорились вернуться к теме Украины во время предстоящих контактов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/sholts-1788018290.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, украина