13:27 13.05.2022 (обновлено: 14:55 13.05.2022)
Путин поговорил по телефону с Шольцем
Президент Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Шольцем ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты", — отметили там.
Одной из тем стало положение дел на российско-украинских переговорах.
"Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов", — рассказали в Кремле.
Президент России и канцлер Германии договорились вернуться к теме Украины во время предстоящих контактов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.