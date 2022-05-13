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Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 13.05.2022
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Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 13.05.2022
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:35
2022-05-13T12:35
политика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые приедут в Москву на саммит организации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника. Целый ряд встреч запланирован", - сказал Песков журналистам.Он также сообщил, что у Путина пока не запланировано участие в марафоне "Знание", который пройдет в Москве 17-19 мая.Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль ранее пригласил президента РФ в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.В пятницу Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в его графике значится международный телефонный разговор. В субботу он также планирует международные телефонные контакты, добавил Песков.
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политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, одкб
12:35 13.05.2022
 
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ

Президент Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ 16 мая

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые приедут в Москву на саммит организации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника. Целый ряд встреч запланирован", - сказал Песков журналистам.
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Он также сообщил, что у Путина пока не запланировано участие в марафоне "Знание", который пройдет в Москве 17-19 мая.
Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль ранее пригласил президента РФ в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.
В пятницу Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в его графике значится международный телефонный разговор. В субботу он также планирует международные телефонные контакты, добавил Песков.
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ПолитикаРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинОДКБ
 
 
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