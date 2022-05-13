https://ria.ru/20220513/putin-1788297417.html

Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ

Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 13.05.2022

Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:35

2022-05-13T12:35

2022-05-13T12:35

политика

россия

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые приедут в Москву на саммит организации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника. Целый ряд встреч запланирован", - сказал Песков журналистам.Он также сообщил, что у Путина пока не запланировано участие в марафоне "Знание", который пройдет в Москве 17-19 мая.Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль ранее пригласил президента РФ в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.В пятницу Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в его графике значится международный телефонный разговор. В субботу он также планирует международные телефонные контакты, добавил Песков.

https://ria.ru/20220428/odkb-1786000645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, одкб