https://ria.ru/20220513/putin-1788297417.html
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ - РИА Новости, 13.05.2022
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:35
2022-05-13T12:35
2022-05-13T12:35
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые приедут в Москву на саммит организации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника. Целый ряд встреч запланирован", - сказал Песков журналистам.Он также сообщил, что у Путина пока не запланировано участие в марафоне "Знание", который пройдет в Москве 17-19 мая.Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль ранее пригласил президента РФ в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.В пятницу Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в его графике значится международный телефонный разговор. В субботу он также планирует международные телефонные контакты, добавил Песков.
https://ria.ru/20220428/odkb-1786000645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, одкб
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ
Президент Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ 16 мая
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 16 мая проведет целый ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые приедут в Москву на саммит организации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встречи действительно планируются, уже во второй половине дня понедельника. Целый ряд встреч запланирован", - сказал Песков журналистам.
Он также сообщил, что у Путина пока не запланировано участие в марафоне "Знание", который пройдет в Москве
17-19 мая.
Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль ранее пригласил президента РФ
в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона, глава государства пообещал изучить свой график.
В пятницу Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в его графике значится международный телефонный разговор. В субботу он также планирует международные телефонные контакты, добавил Песков.