https://ria.ru/20220513/pshenitsa-1788370588.html

В Грузии заканчиваются запасы пшеницы

В Грузии заканчиваются запасы пшеницы - РИА Новости, 13.05.2022

В Грузии заканчиваются запасы пшеницы

В Грузии заканчиваются запасы пшеницы, их хватит на десять дней, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава грузинскому... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:28

2022-05-13T16:28

2022-05-13T16:35

экономика

грузия

пшеница

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. В Грузии заканчиваются запасы пшеницы, их хватит на десять дней, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава грузинскому информационному агентству "Бизнес формула"."К сожалению, запасы пшеницы в стране минимальны, запасов хватит на десять дней, и в ближайшие несколько дней работу прекратят и те три мельницы, которые до этого работали... Завоз пшеницы уже месяцы не имеет смысла, так как импортная пошлина на муку нулевая, а на пшеницу действует плавающая пошлина. Сегодня это 120 долларов за тонну. Исходя из этого, уже месяцы агрессивно поставляется мука, замещая пшеницу", - заявил Силагава.По его словам, члены Ассоциации требуют встречи с премьером, чтобы разница между пошлинами на импорт муки и пшеницы была нивелирована. Он добавил, что переговоры с министерствами экономического профиля завершились безрезультатно, а сотрудники мельниц теряют работу. "Мы предлагали изменения налоговых режимов, что по нашему мнению, могло бы улучшить ситуацию, однако из-за разногласий решение не было принято. Единственный выход - это встреча с премьером", - заявил Силагава.

https://ria.ru/20220512/zerno-1788110653.html

грузия

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Кирилл Волков

экономика, грузия, пшеница