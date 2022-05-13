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В Грузии заканчиваются запасы пшеницы - РИА Новости, 13.05.2022
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В Грузии заканчиваются запасы пшеницы
В Грузии заканчиваются запасы пшеницы - РИА Новости, 13.05.2022
В Грузии заканчиваются запасы пшеницы
В Грузии заканчиваются запасы пшеницы, их хватит на десять дней, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава грузинскому... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:28
2022-05-13T16:35
экономика
грузия
пшеница
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. В Грузии заканчиваются запасы пшеницы, их хватит на десять дней, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава грузинскому информационному агентству "Бизнес формула"."К сожалению, запасы пшеницы в стране минимальны, запасов хватит на десять дней, и в ближайшие несколько дней работу прекратят и те три мельницы, которые до этого работали... Завоз пшеницы уже месяцы не имеет смысла, так как импортная пошлина на муку нулевая, а на пшеницу действует плавающая пошлина. Сегодня это 120 долларов за тонну. Исходя из этого, уже месяцы агрессивно поставляется мука, замещая пшеницу", - заявил Силагава.По его словам, члены Ассоциации требуют встречи с премьером, чтобы разница между пошлинами на импорт муки и пшеницы была нивелирована. Он добавил, что переговоры с министерствами экономического профиля завершились безрезультатно, а сотрудники мельниц теряют работу. "Мы предлагали изменения налоговых режимов, что по нашему мнению, могло бы улучшить ситуацию, однако из-за разногласий решение не было принято. Единственный выход - это встреча с премьером", - заявил Силагава.
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экономика, грузия, пшеница
16:28 13.05.2022 (обновлено: 16:35 13.05.2022)
 
В Грузии заканчиваются запасы пшеницы

Глава Ассоциации производителей муки Грузии Силагава: пшеницы хватит на десять дней

© Pixabay / congerdesignТесто
Тесто - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / congerdesign
Тесто. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. В Грузии заканчиваются запасы пшеницы, их хватит на десять дней, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава грузинскому информационному агентству "Бизнес формула".
"К сожалению, запасы пшеницы в стране минимальны, запасов хватит на десять дней, и в ближайшие несколько дней работу прекратят и те три мельницы, которые до этого работали... Завоз пшеницы уже месяцы не имеет смысла, так как импортная пошлина на муку нулевая, а на пшеницу действует плавающая пошлина. Сегодня это 120 долларов за тонну. Исходя из этого, уже месяцы агрессивно поставляется мука, замещая пшеницу", - заявил Силагава.
По его словам, члены Ассоциации требуют встречи с премьером, чтобы разница между пошлинами на импорт муки и пшеницы была нивелирована. Он добавил, что переговоры с министерствами экономического профиля завершились безрезультатно, а сотрудники мельниц теряют работу. "Мы предлагали изменения налоговых режимов, что по нашему мнению, могло бы улучшить ситуацию, однако из-за разногласий решение не было принято. Единственный выход - это встреча с премьером", - заявил Силагава.
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ЭкономикаГрузияПшеница
 
 
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