https://ria.ru/20220513/protesty-1788378822.html
В Ереване протестующие заблокировали одно из правительственных зданий
В Ереване протестующие заблокировали одно из правительственных зданий - РИА Новости, 13.05.2022
В Ереване протестующие заблокировали одно из правительственных зданий
В Ереване протестующие оппозиционеры заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где находятся несколько армянских министерств, передает... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:46
2022-05-13T16:46
2022-05-13T17:57
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 13 мая — РИА Новости. В Ереване протестующие оппозиционеры заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где находятся несколько армянских министерств, передает корреспондент РИА Новости."Внутрь здания не заходит, блокирует входы", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.Он добавил, что система государственного управления "больше не обслуживает интересы армянского народа", и призвал госслужащих не бояться угроз со стороны руководства.В среду во время аналогичного шествия митингующие более чем на час заблокировали все входы в столичный муниципалитет. Тогда полиция не стала применять силу, и спустя некоторое время собравшиеся добровольно освободили проход к мэрии. В четверг протестующие провели часовой митинг у здания генеральной прокуратуры Армении. Полицейские также не препятствовали акции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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Протесты в Ереване: шествие и митинг около правительственного здания
На ереванской площади Франции собрались сотни митингующих. Они прошли по улицам города, исполняя патриотические песни и скандируя лозунги против властей. Потом протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где расположен ряд армянских министерств.
2022-05-13T16:46
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика
16:46 13.05.2022 (обновлено: 17:57 13.05.2022)
В Ереване протестующие заблокировали одно из правительственных зданий
В Ереване протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий