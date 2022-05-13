https://ria.ru/20220513/protest-1788456178.html

СМИ: США выразили Израилю протест из-за инцидента на похоронах журналистки

СМИ: США выразили Израилю протест из-за инцидента на похоронах журналистки - РИА Новости, 13.05.2022

СМИ: США выразили Израилю протест из-за инцидента на похоронах журналистки

США выразили Израилю протест в связи с действиями израильской полиции во время похорон убитой журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, передает... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:22

2022-05-13T23:22

2022-05-13T23:40

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израиль

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. США выразили Израилю протест в связи с действиями израильской полиции во время похорон убитой журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, передает портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских должностных лиц.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее выразила обеспокоенность в связи с появившимися в сети кадрами, на которых израильская полиция разгоняет участников похорон убитой журналистки. Президент США Джо Байден, в свою очередь, отказался публично подробно комментировать данный сюжет, подчеркнув лишь, что убийство корреспондентки необходимо расследовать.По информации портала, в Белом доме "испытывают гнев и разочарование" по данному поводу. Иные подробности портал не приводит.На этой неделе вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал "Аль-Джазира сообщил, что его сотрудница Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пресс-службе армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка.В ЦАХАЛ отмечают, что получение пули для проведения профессиональных баллистических испытаний может помочь определить, какая из этих возможностей имела место, однако Палестинская администрация не ответила на предложение о совместном расследовании. Там также не откликнулись на просьбу передать результаты своего расследования или пулю израильский армии.

https://ria.ru/20220513/palestintsy-1788387881.html

https://ria.ru/20220511/oon-1787994969.html

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палестина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, израиль, сша, палестина