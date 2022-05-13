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Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220513/prokat-1788369252.html
Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик"
Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" - РИА Новости, 13.05.2022
Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик"
Компания "Централ Партнершип" убрала из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:44
2022-05-13T16:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
централ партнершип
том круз
знаменитости
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания "Централ Партнершип" убрала из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале. Выход фильма в прокат на территории России был запланирован на 26 мая, пишет БК. Новая лента — продолжение фильма 1986 года "Лучший стрелок". Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла, виртуозного летчика. События в сиквеле разворачиваются через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза становится инструктором. Один из студентов — сын погибшего друга Митчелла. Режиссер фильма — Джозеф Косински, снявший "Обливион" и "Дело храбрых". В мировой прокат "Топ Ган: Мэверик" выйдет 25 мая. Зарубежные критики уже посмотрели картину и кажется, остались в восторге. У ленты очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 96 процентов. Оценка поставлена на основании 78 рецензий.
https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html
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новости культуры, кино и сериалы, централ партнершип, том круз, знаменитости
16:44 13.05.2022
 
Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик"

Компания "Централ Партнершип" убрала из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом

© Paramount Pictures, 2022Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"
Кадр из фильма Топ Ган: Мэверик
© Paramount Pictures, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания "Централ Партнершип" убрала из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале.
Выход фильма в прокат на территории России был запланирован на 26 мая, пишет БК.
Новая лента — продолжение фильма 1986 года "Лучший стрелок". Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла, виртуозного летчика. События в сиквеле разворачиваются через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза становится инструктором. Один из студентов — сын погибшего друга Митчелла.
Режиссер фильма — Джозеф Косински, снявший "Обливион" и "Дело храбрых".
В мировой прокат "Топ Ган: Мэверик" выйдет 25 мая. Зарубежные критики уже посмотрели картину и кажется, остались в восторге. У ленты очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 96 процентов. Оценка поставлена на основании 78 рецензий.
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