https://ria.ru/20220513/prokat-1788369252.html

Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик"

Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" - РИА Новости, 13.05.2022

Прокатчик убрал из графика премьер "Топ Ган: Мэверик"

Компания "Централ Партнершип" убрала из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:44

2022-05-13T16:44

2022-05-13T16:44

культура

новости культуры

кино и сериалы

централ партнершип

том круз

знаменитости

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Компания "Централ Партнершип" убрала из графика премьер "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в своем Telegram-канале. Выход фильма в прокат на территории России был запланирован на 26 мая, пишет БК. Новая лента — продолжение фильма 1986 года "Лучший стрелок". Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла, виртуозного летчика. События в сиквеле разворачиваются через 36 лет после финала оригинала. Персонаж Круза становится инструктором. Один из студентов — сын погибшего друга Митчелла. Режиссер фильма — Джозеф Косински, снявший "Обливион" и "Дело храбрых". В мировой прокат "Топ Ган: Мэверик" выйдет 25 мая. Зарубежные критики уже посмотрели картину и кажется, остались в восторге. У ленты очень высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 96 процентов. Оценка поставлена на основании 78 рецензий.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, централ партнершип, том круз, знаменитости