https://ria.ru/20220513/proekty-1789691045.html

Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве

Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве - РИА Новости, 20.05.2022

Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, что постоянный... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-13T20:50

2022-05-13T20:50

2022-05-20T13:05

союзное государство

белоруссия

россия

спорт

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, что постоянный комитет СГ мог бы подключиться к продвижению в условиях западных санкций белорусско-российских спортивных проектов, которые можно было бы реализовать под эгидой Союза двух стран."Буквально месяц назад состоялась совместная коллегия министерств спорта наших стран, где подробно обсуждались аспекты, связанные в первую очередь с санкционным давлением, выходящим за рамки международно-правовых и этических норм, ограничением (участия в международных соревнованиях – ред.) белорусских и российских спортсменов. Условились, что должны обеспечить качественный соревновательный процесс спортсменам между Беларусью и Россией, мы открыты и для других стран, которые дружественно к нам относятся. Просил бы Вас в это направление тоже включиться", - сказал Петришенко. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.По словам Петришенко, есть ряд предложений по проектам, которые связаны с проведением соревнований на приз Союзного государства, в частности, по биатлону. "Мы планируем в 2023 году под эгидой Союзного государства провести юношеский чемпионат по хоккею на траве, а также (соревнования – ред.) по другим видам спорта", - рассказал вице-премьер.Он отметил, что сейчас активно идет процесс подписания соответствующих планов сотрудничества по линии федераций двух стран, чтобы "спортсмены скорее включились в соревновательный процесс". "Можно также перекрестно приглашать белорусских и российских специалистов для судейства соревнований", - продолжил Петришенко.Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, где началась российская военная спецоперация.

https://ria.ru/20220412/putin-1783126679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, спорт