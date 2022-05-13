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Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве - РИА Новости, 20.05.2022
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Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве
Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве - РИА Новости, 20.05.2022
Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, что постоянный... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-13T20:50
2022-05-20T13:05
союзное государство
белоруссия
россия
спорт
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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, что постоянный комитет СГ мог бы подключиться к продвижению в условиях западных санкций белорусско-российских спортивных проектов, которые можно было бы реализовать под эгидой Союза двух стран."Буквально месяц назад состоялась совместная коллегия министерств спорта наших стран, где подробно обсуждались аспекты, связанные в первую очередь с санкционным давлением, выходящим за рамки международно-правовых и этических норм, ограничением (участия в международных соревнованиях – ред.) белорусских и российских спортсменов. Условились, что должны обеспечить качественный соревновательный процесс спортсменам между Беларусью и Россией, мы открыты и для других стран, которые дружественно к нам относятся. Просил бы Вас в это направление тоже включиться", - сказал Петришенко. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.По словам Петришенко, есть ряд предложений по проектам, которые связаны с проведением соревнований на приз Союзного государства, в частности, по биатлону. "Мы планируем в 2023 году под эгидой Союзного государства провести юношеский чемпионат по хоккею на траве, а также (соревнования – ред.) по другим видам спорта", - рассказал вице-премьер.Он отметил, что сейчас активно идет процесс подписания соответствующих планов сотрудничества по линии федераций двух стран, чтобы "спортсмены скорее включились в соревновательный процесс". "Можно также перекрестно приглашать белорусских и российских специалистов для судейства соревнований", - продолжил Петришенко.Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, где началась российская военная спецоперация.
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белоруссия, россия, спорт
20:50 13.05.2022 (обновлено: 13:05 20.05.2022)
 

Петришенко и Мезенцев обсудили спортивные проекты в Союзном государстве

© Фото : Правительство Республики БеларусьИгорь Петришенко и Дмитрий Мезенцев во время встречи в Минске
Игорь Петришенко и Дмитрий Мезенцев во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Правительство Республики Беларусь
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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, что постоянный комитет СГ мог бы подключиться к продвижению в условиях западных санкций белорусско-российских спортивных проектов, которые можно было бы реализовать под эгидой Союза двух стран.
"Буквально месяц назад состоялась совместная коллегия министерств спорта наших стран, где подробно обсуждались аспекты, связанные в первую очередь с санкционным давлением, выходящим за рамки международно-правовых и этических норм, ограничением (участия в международных соревнованиях – ред.) белорусских и российских спортсменов. Условились, что должны обеспечить качественный соревновательный процесс спортсменам между Беларусью и Россией, мы открыты и для других стран, которые дружественно к нам относятся. Просил бы Вас в это направление тоже включиться", - сказал Петришенко. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.
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По словам Петришенко, есть ряд предложений по проектам, которые связаны с проведением соревнований на приз Союзного государства, в частности, по биатлону. "Мы планируем в 2023 году под эгидой Союзного государства провести юношеский чемпионат по хоккею на траве, а также (соревнования – ред.) по другим видам спорта", - рассказал вице-премьер.
Он отметил, что сейчас активно идет процесс подписания соответствующих планов сотрудничества по линии федераций двух стран, чтобы "спортсмены скорее включились в соревновательный процесс". "Можно также перекрестно приглашать белорусских и российских специалистов для судейства соревнований", - продолжил Петришенко.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, где началась российская военная спецоперация.
 
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