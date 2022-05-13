https://ria.ru/20220513/prigovor-1788361284.html

Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену

Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 13.05.2022

Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену

Второй западный военный окружной суд приговорил подполковника запаса ФСБ России к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за государственную... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:02

2022-05-13T16:02

2022-05-13T17:08

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Второй западный военный окружной суд приговорил подполковника запаса ФСБ России к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Как установил суд, он работал на разведку одного из зарубежных государств. Он признал вину, но отказался давать показания в суде."Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за госизмену Дмитрия Казакова, он был лишен воинского звания подполковника запаса ФСБ", — сказала собеседница агентства.Дело, как и все подобные, слушалась в закрытом от публики режиме, поэтому другие детали не уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/terakt-1788303518.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)