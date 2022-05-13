https://ria.ru/20220513/prigovor-1788361284.html
Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену
Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену - РИА Новости, 13.05.2022
Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену
Второй западный военный окружной суд приговорил подполковника запаса ФСБ России к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за государственную... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:02
2022-05-13T16:02
2022-05-13T17:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Второй западный военный окружной суд приговорил подполковника запаса ФСБ России к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.Как установил суд, он работал на разведку одного из зарубежных государств. Он признал вину, но отказался давать показания в суде."Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за госизмену Дмитрия Казакова, он был лишен воинского звания подполковника запаса ФСБ", — сказала собеседница агентства.Дело, как и все подобные, слушалась в закрытом от публики режиме, поэтому другие детали не уточняются.
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РИА Новости
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:02 13.05.2022 (обновлено: 17:08 13.05.2022)
Военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам за госизмену
Военный суд в Москве приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам колонии за госизмену