https://ria.ru/20220513/pravitelstvo-1788245544.html

В России появится система контроля за пестицидами и агрохимикатами

В России появится система контроля за пестицидами и агрохимикатами - РИА Новости, 13.05.2022

В России появится система контроля за пестицидами и агрохимикатами

Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов будет создана в России, соответствующе постановление... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:19

2022-05-13T08:19

2022-05-13T08:19

экономика

виктория абрамченко

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

фао

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов будет создана в России, соответствующе постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустином, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов", - говорится в документе. Там же добавляется, что Минсельхоз РФ в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу должен разработать и внести в правительство предложения по порядку, форме и форматам предоставлений сведений в систему. Постановление, за исключением некоторых пунктов, вступает в силу 1 сентября текущего года.Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что эта система позволит усовершенствовать контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и бороться с контрафактом. Там же она пояснила, что в систему будут вноситься сведения о пестицидах и агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их оборотом: в частности, это подробная информация об индивидуальных предпринимателях и организациях, которые занимаются производством, перевозкой, хранением или использованием пестицидов или агрохимикатов."ФГИС Сатурн" будет обеспечивать прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота и станет действенным инструментом в борьбе с контрафактом", - уверена вице-премьер. В настоящее время, по данным ФАО и Российского союза производителей химических средств защиты растений, порядка 30% химических препаратов являются незаконно ввезенными, фальсифицированными или пришедшими в негодность.Также в систему, говорится в сообщении вице-премьера, будут заноситься кадастровые номера земельных участков, где применяют такие вещества, даты запланированных работ по их применению, название используемого пестицида и агрохимиката, дата и место его производства, действующее вещество, способ и дозировка применения, информация об обезвреживании и утилизации таких химикатов. Информация об использовании пестицидов или агрохимикатов гражданами для личных целей в систему заноситься не будет.Оператором новой системы назначен Россельхознадзор. Ведомство будет получать все необходимые сведения от предпринимателей и организаций, а также от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, проводить анализ и обработку представленной информации.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785909628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, виктория абрамченко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), фао, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)