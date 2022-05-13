В России появится система контроля за пестицидами и агрохимикатами
Правительство утвердило создание системы контроля за пестицидами и агрохимикатами в России
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов будет создана в России, соответствующе постановление правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустином, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов", - говорится в документе. Там же добавляется, что Минсельхоз РФ в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу должен разработать и внести в правительство предложения по порядку, форме и форматам предоставлений сведений в систему. Постановление, за исключением некоторых пунктов, вступает в силу 1 сентября текущего года.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале сообщила, что эта система позволит усовершенствовать контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и бороться с контрафактом. Там же она пояснила, что в систему будут вноситься сведения о пестицидах и агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их оборотом: в частности, это подробная информация об индивидуальных предпринимателях и организациях, которые занимаются производством, перевозкой, хранением или использованием пестицидов или агрохимикатов.
"ФГИС Сатурн" будет обеспечивать прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота и станет действенным инструментом в борьбе с контрафактом", - уверена вице-премьер. В настоящее время, по данным ФАО и Российского союза производителей химических средств защиты растений, порядка 30% химических препаратов являются незаконно ввезенными, фальсифицированными или пришедшими в негодность.
Также в систему, говорится в сообщении вице-премьера, будут заноситься кадастровые номера земельных участков, где применяют такие вещества, даты запланированных работ по их применению, название используемого пестицида и агрохимиката, дата и место его производства, действующее вещество, способ и дозировка применения, информация об обезвреживании и утилизации таких химикатов. Информация об использовании пестицидов или агрохимикатов гражданами для личных целей в систему заноситься не будет.
Оператором новой системы назначен Россельхознадзор. Ведомство будет получать все необходимые сведения от предпринимателей и организаций, а также от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, проводить анализ и обработку представленной информации.