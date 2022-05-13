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Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей

Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей - РИА Новости, 13.05.2022

Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей

Генеральная прокуратура РФ выявила незаконные отказы территориальными фондами Пенсионного фонда России в ежемесячном пособии родителям на детей от 8 до 17 лет,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:29

2022-05-13T13:29

2022-05-13T13:29

пенсионный фонд рф

россия

общество

дети

детские пособия

социальные выплаты

происшествия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ выявила незаконные отказы территориальными фондами Пенсионного фонда России в ежемесячном пособии родителям на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По представлению Генеральной прокуратуры РФ Пенсионный фонд РФ пересматривает принятые с июня прошлого года решения об отказе в ежемесячном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в релизе.В частности, уточняется в релизе, проверки показали, что эта выплата, назначаемая единственному родителю ребенка, зачастую предоставлялась территориальными органами фонда "ненадлежащим образом"."В нарушение закона не обеспечивалось взаимодействие с получателями госуслуги, формировалась практика незаконных отказов со ссылкой на неполноту или недостоверность представленных сведений", - отмечается в релизе.По информации ведомства, с 2020 года прокуроры пресекли свыше 4,5 тысяч нарушений порядка предоставления государственных услуг и прав гражданам, имеющих детей, на получение выплат.По итогам рассмотрения внесенных прокурорами актов реагирования к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено более 300 должностных лиц, восстановлены права 24,5 тысяч граждан, "которым предоставлено свыше 295 миллионов рублей".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пенсионный фонд рф, россия, общество, дети, детские пособия, социальные выплаты, происшествия, генеральная прокуратура рф