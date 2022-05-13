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Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей - РИА Новости, 13.05.2022
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Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей
Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей - РИА Новости, 13.05.2022
Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей
Генеральная прокуратура РФ выявила незаконные отказы территориальными фондами Пенсионного фонда России в ежемесячном пособии родителям на детей от 8 до 17 лет,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:29
2022-05-13T13:29
пенсионный фонд рф
россия
общество
дети
детские пособия
социальные выплаты
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ выявила незаконные отказы территориальными фондами Пенсионного фонда России в ежемесячном пособии родителям на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По представлению Генеральной прокуратуры РФ Пенсионный фонд РФ пересматривает принятые с июня прошлого года решения об отказе в ежемесячном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в релизе.В частности, уточняется в релизе, проверки показали, что эта выплата, назначаемая единственному родителю ребенка, зачастую предоставлялась территориальными органами фонда "ненадлежащим образом"."В нарушение закона не обеспечивалось взаимодействие с получателями госуслуги, формировалась практика незаконных отказов со ссылкой на неполноту или недостоверность представленных сведений", - отмечается в релизе.По информации ведомства, с 2020 года прокуроры пресекли свыше 4,5 тысяч нарушений порядка предоставления государственных услуг и прав гражданам, имеющих детей, на получение выплат.По итогам рассмотрения внесенных прокурорами актов реагирования к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено более 300 должностных лиц, восстановлены права 24,5 тысяч граждан, "которым предоставлено свыше 295 миллионов рублей".
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пенсионный фонд рф, россия, общество, дети, детские пособия, социальные выплаты, происшествия, генеральная прокуратура рф
13:29 13.05.2022
 
Генпрокуратура уличила ПФР в незаконных отказах в пособиях на детей

Генпрокуратура выявила незаконные отказы фондами ПФР в ежемесячных пособиях на детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ выявила незаконные отказы территориальными фондами Пенсионного фонда России в ежемесячном пособии родителям на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По представлению Генеральной прокуратуры РФ Пенсионный фонд РФ пересматривает принятые с июня прошлого года решения об отказе в ежемесячном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", - говорится в релизе.
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В частности, уточняется в релизе, проверки показали, что эта выплата, назначаемая единственному родителю ребенка, зачастую предоставлялась территориальными органами фонда "ненадлежащим образом".
"В нарушение закона не обеспечивалось взаимодействие с получателями госуслуги, формировалась практика незаконных отказов со ссылкой на неполноту или недостоверность представленных сведений", - отмечается в релизе.
По информации ведомства, с 2020 года прокуроры пресекли свыше 4,5 тысяч нарушений порядка предоставления государственных услуг и прав гражданам, имеющих детей, на получение выплат.
По итогам рассмотрения внесенных прокурорами актов реагирования к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено более 300 должностных лиц, восстановлены права 24,5 тысяч граждан, "которым предоставлено свыше 295 миллионов рублей".
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