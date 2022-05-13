https://ria.ru/20220513/pomosch-1788352849.html

Более 12 тысяч жителей на Украине получили материальную помощь от России

Более 12 тысяч жителей на Украине получили материальную помощь от России - РИА Новости, 13.05.2022

Более 12 тысяч жителей на Украине получили материальную помощь от России

Свыше 12 тысяч пенсионеров и работников бюджетной сферы на освобожденных территориях Украины получили от России единовременные выплаты в размере 10 тысяч... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:40

2022-05-13T15:40

2022-05-13T15:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свыше 12 тысяч пенсионеров и работников бюджетной сферы на освобожденных территориях Украины получили от России единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, всего принято более 14 тысяч заявлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На освобожденных территориях Украины осуществляется выдача единовременных выплат жителям в размере 10 тысяч рублей. Выплаты получили свыше 12 тысяч человек, в их числе пенсионеры и работники бюджетной сферы", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего уже принято 14 тысяч заявлений. Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе в выходные дни.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, украина, россия, ситуация в днр и лнр