https://ria.ru/20220513/pomosch-1788238460.html

Трамп возмутился тем, что США "помогают Украине больше, чем Европа"

Трамп возмутился тем, что США "помогают Украине больше, чем Европа" - РИА Новости, 13.05.2022

Трамп возмутился тем, что США "помогают Украине больше, чем Европа"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Европа платит слишком мало в сравнении с многомиллиардной американской помощью Украине, и призвал заставить ее... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T04:30

2022-05-13T04:30

2022-05-13T04:30

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир путин

украина

сша

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нато

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Европа платит слишком мало в сравнении с многомиллиардной американской помощью Украине, и призвал заставить ее внести "справедливую лепту".На утверждении в конгрессе находится новый пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на сумму, которые законодатели инициативно увеличили до 40 миллиардов с 33 миллиардов долларов, запрошенных президентом США Джо Байденом."Заставьте Европу и других наконец заплатить справедливую лепту. Китай и другие улыбаются всю дорогу к банку!" — добавил Трамп.Он напомнил, что в свое время "обогатил" НАТО, заставив европейских союзников увеличить ассигнования на коллективную оборону.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/tramp-1787339668.html

https://ria.ru/20220512/bayden-1787998469.html

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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, европа, нато, дональд трамп, вашингтон