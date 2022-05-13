https://ria.ru/20220513/polsha-1788409643.html
В Госдуме предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию
В Госдуме предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию - РИА Новости, 13.05.2022
В Госдуме предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию
Заявления польского руководства о России "как о раковой опухоли" и о контрибуции Украине побуждают РФ "поставить ее в очередь на денацификацию", заявил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:18
2022-05-13T18:18
2022-05-13T18:18
в мире
польша
россия
матеуш моравецкий
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявления польского руководства о России "как о раковой опухоли" и о контрибуции Украине побуждают РФ "поставить ее в очередь на денацификацию", заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов."Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", - написал Морозов в своем Telegram-канале.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить". Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220513/neonatsizm-1788287077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, госдума рф, олег морозов
В Госдуме предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию
Депутат Морозов: слова польских властей побуждают поставить ее в очередь на денацификацию