https://ria.ru/20220513/polsha-1788350026.html
Польша намерена отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой
Польша намерена отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой - РИА Новости, 13.05.2022
Польша намерена отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой
Польские власти хотят отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:29
2022-05-13T15:29
2022-05-13T15:29
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россия
варшава
польша
сергей андреев
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Польские власти хотят отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой, сообщает агентство РАР.Речь идет о базе отдыха в районе Скубянки на Зегжиньском заливе в 40 километрах от центра Варшавы. В 2010 году польские власти в очередной раз сдали ее в аренду посольству России.При этом директор Государственного лесничества Юзеф Кубица утверждает, что его организация расторгла договор в одностороннем порядке. Он не скрывает, что решение польской стороны было связано с проведением Россией спецоперации на Украине. "14 апреля мы расторгли договор", – сказал Кубица.При этом ему известно, что посольство России не согласно с расторжением договора, и поэтому обратился в суд. "Государственные леса вынуждены возвращать себе контроль над этим местом в судебном порядке", - сообщил Гзовский.Он напомнил, что посольство России арендовало базу отдыха с 80-х годов прошлого века.По словам посла России в Польше Сергея Андреева, дипмиссия пока не получала из суда никаких документов."Первый раз нам прислали письмо 14 апреля о том, что они немедленно разрывают договор аренды лесного участка под нашей базой отдыха в Скубянке без каких-либо объяснений. Мы, естественно, запросили объяснения и сослались на то, что по условиям нашего договора, подписанного до декабря 2024 года, возможность разрыва этого договора аренды предусмотрена при нарушении арендатором, то есть нами, условий договора аренды, причем в строго определенных случаях. И ни один из этих случаев места не имел. Поэтому мы сказали, что мы с этим не согласны, попросили объяснений. Они в ответ сослались на одну статью польского Гражданского кодекса. Мы с ней ознакомились и написали им, что и эта ссылка не обоснована, поскольку те деяния, о которых речь в этой статье, тоже места не имеют", - рассказал Андреев журналистам в Варшаве.Он уточнил, что Государственное лесничество в начале мая попросило передать им базу отдыха. "На место прибыли их представители, прибыл наш консул, который подтвердил нашу позицию о том, что мы считаем необоснованными их притязания. После этого мы с ними больше не контактировали", - рассказал посол."Если они подали в суд, то это их право. Нам к этому добавить ничего. Мы считаем, что законных основания для того, чтобы расторгать этот наш договор аренды, не существует", - заключил он.Ранее сообщалось, что польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость, в частности, здание, где ранее проживали дипломаты РФ, теперь оно не заселено и требует ремонта. Аналогичные претензии власти Польши предъявляют и в отношении здания, где располагается школа при посольстве РФ.
https://ria.ru/20220504/lvov-1786873653.html
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, варшава, польша, сергей андреев
Польша намерена отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой
Польские власти планируют отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости.
Польские власти хотят отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой, сообщает агентство РАР
.
Речь идет о базе отдыха в районе Скубянки на Зегжиньском заливе в 40 километрах от центра Варшавы
. В 2010 году польские власти в очередной раз сдали ее в аренду посольству России
.
"Государственное лесничество подает иск о передаче российским посольством недвижимости на Зегжиньском заливе", - цитирует РАР представителя лесничества Михала Гзовского.
При этом директор Государственного лесничества Юзеф Кубица утверждает, что его организация расторгла договор в одностороннем порядке. Он не скрывает, что решение польской стороны было связано с проведением Россией спецоперации на Украине
. "14 апреля мы расторгли договор", – сказал Кубица.
При этом ему известно, что посольство России не согласно с расторжением договора, и поэтому обратился в суд. "Государственные леса вынуждены возвращать себе контроль над этим местом в судебном порядке", - сообщил Гзовский.
Он напомнил, что посольство России арендовало базу отдыха с 80-х годов прошлого века.
По словам посла России в Польше Сергея Андреева
, дипмиссия пока не получала из суда никаких документов.
"Первый раз нам прислали письмо 14 апреля о том, что они немедленно разрывают договор аренды лесного участка под нашей базой отдыха в Скубянке без каких-либо объяснений. Мы, естественно, запросили объяснения и сослались на то, что по условиям нашего договора, подписанного до декабря 2024 года, возможность разрыва этого договора аренды предусмотрена при нарушении арендатором, то есть нами, условий договора аренды, причем в строго определенных случаях. И ни один из этих случаев места не имел. Поэтому мы сказали, что мы с этим не согласны, попросили объяснений. Они в ответ сослались на одну статью польского Гражданского кодекса. Мы с ней ознакомились и написали им, что и эта ссылка не обоснована, поскольку те деяния, о которых речь в этой статье, тоже места не имеют", - рассказал Андреев журналистам в Варшаве.
Он уточнил, что Государственное лесничество в начале мая попросило передать им базу отдыха. "На место прибыли их представители, прибыл наш консул, который подтвердил нашу позицию о том, что мы считаем необоснованными их притязания. После этого мы с ними больше не контактировали", - рассказал посол.
"Если они подали в суд, то это их право. Нам к этому добавить ничего. Мы считаем, что законных основания для того, чтобы расторгать этот наш договор аренды, не существует", - заключил он.
Ранее сообщалось, что польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость, в частности, здание, где ранее проживали дипломаты РФ, теперь оно не заселено и требует ремонта. Аналогичные претензии власти Польши предъявляют и в отношении здания, где располагается школа при посольстве РФ.