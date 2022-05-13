Рейтинг@Mail.ru
Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным" - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/polsha-1788348602.html
Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным"
Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным" - РИА Новости, 13.05.2022
Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным"
Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренить русский мир" является "красочным", польские власти ежедневно транслируют... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:23
2022-05-13T15:29
в мире
польша
россия
нато
санкции в отношении россии
сергей андреев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928259_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_7df67b18e2fb73c046464b33dcad1a61.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренить русский мир" является "красочным", польские власти ежедневно транслируют антироссийскую риторику, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить"."Это его заявление достаточно красочное, подобных инициатив со стороны польских руководителей было много", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, польский премьер в последнее время специализируется на изобретении все новых способов, как бы навредить России. Буквально в ежедневном режиме, по словам Андреева, проходят выступления все с новыми предложениями, направленными на ослабление позиций РФ.Посол добавил, что Моравецкий считает предметом гордости особые усилия Польши по ослаблению России на международной арене. "Он гордится тем, что Польша является режиссером западной политики санкций в отношении России. Польша идет дальше, чем другие страны, в сравнении со странами НАТО и Евросоюза в противостоянии с Россией", - заключил Андреев.
https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928259_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_2a6a8e5af8d88160116725116db77b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, нато, санкции в отношении россии, сергей андреев (дипломат)
15:23 13.05.2022 (обновлено: 15:29 13.05.2022)
 
Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным"

Посол в Варшаве Андреев назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренить русский мир" является "красочным", польские власти ежедневно транслируют антироссийскую риторику, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".
"Это его заявление достаточно красочное, подобных инициатив со стороны польских руководителей было много", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, польский премьер в последнее время специализируется на изобретении все новых способов, как бы навредить России. Буквально в ежедневном режиме, по словам Андреева, проходят выступления все с новыми предложениями, направленными на ослабление позиций РФ.
Посол добавил, что Моравецкий считает предметом гордости особые усилия Польши по ослаблению России на международной арене. "Он гордится тем, что Польша является режиссером западной политики санкций в отношении России. Польша идет дальше, чем другие страны, в сравнении со странами НАТО и Евросоюза в противостоянии с Россией", - заключил Андреев.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:42
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"
 
В миреПольшаРоссияНАТОСанкции в отношении РоссииСергей Андреев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала