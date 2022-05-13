https://ria.ru/20220513/polsha-1788348602.html

Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным"

Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным" - РИА Новости, 13.05.2022

Посол в Варшаве назвал заявление Моравецкого о Русском мире "красочным"

Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренить русский мир" является "красочным", польские власти ежедневно транслируют... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:23

2022-05-13T15:23

2022-05-13T15:29

в мире

польша

россия

нато

санкции в отношении россии

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о необходимости "искоренить русский мир" является "красочным", польские власти ежедневно транслируют антироссийскую риторику, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить"."Это его заявление достаточно красочное, подобных инициатив со стороны польских руководителей было много", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, польский премьер в последнее время специализируется на изобретении все новых способов, как бы навредить России. Буквально в ежедневном режиме, по словам Андреева, проходят выступления все с новыми предложениями, направленными на ослабление позиций РФ.Посол добавил, что Моравецкий считает предметом гордости особые усилия Польши по ослаблению России на международной арене. "Он гордится тем, что Польша является режиссером западной политики санкций в отношении России. Польша идет дальше, чем другие страны, в сравнении со странами НАТО и Евросоюза в противостоянии с Россией", - заключил Андреев.

https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, нато, санкции в отношении россии, сергей андреев (дипломат)