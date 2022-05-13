Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/polsha-1788295431.html
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире - РИА Новости, 13.05.2022
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:30
2022-05-13T12:30
в мире
дмитрий песков
матеуш моравецкий
россия
польша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить"."Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html
россия
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ac51d136986cc0a53143730eba9c6b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, матеуш моравецкий, россия, польша, европа
12:30 13.05.2022
 
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире

Песков назвал слова премьера Польши Моравецкого о Русском мире квинтэссенцией ненависти

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".
"Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое", - сказал Песков журналистам.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:42
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"
 
В миреДмитрий ПесковМатеуш МоравецкийРоссияПольшаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала