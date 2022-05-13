https://ria.ru/20220513/polsha-1788295431.html

В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире

В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире - РИА Новости, 13.05.2022

В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:30

2022-05-13T12:30

2022-05-13T12:30

в мире

дмитрий песков

матеуш моравецкий

россия

польша

европа

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить"."Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html

россия

польша

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, матеуш моравецкий, россия, польша, европа