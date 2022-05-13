https://ria.ru/20220513/polsha-1788295431.html
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире - РИА Новости, 13.05.2022
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:30
2022-05-13T12:30
2022-05-13T12:30
в мире
дмитрий песков
матеуш моравецкий
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польша
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить"."Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, матеуш моравецкий, россия, польша, европа
В Кремле отреагировали на заявления премьера Польши о Русском мире
Песков назвал слова премьера Польши Моравецкого о Русском мире квинтэссенцией ненависти
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв премьера Польши Матеуша Моравецкого "искоренить" русский мир квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph
заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы
", по его мнению, ее нужно "искоренить".
"Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое", - сказал Песков журналистам.