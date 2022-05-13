https://ria.ru/20220513/polsha-1788277555.html

Слуцкий сравнил слова Моравецкого с риторикой Третьего Рейха

Слуцкий сравнил слова Моравецкого с риторикой Третьего Рейха - РИА Новости, 13.05.2022

Слуцкий сравнил слова Моравецкого с риторикой Третьего Рейха

Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о желании "искоренить" русский мир выглядят, как подобие риторики Третьего рейха, заявил глава международного... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:28

2022-05-13T11:28

2022-05-13T11:57

леонид слуцкий (политик)

в мире

польша

россия

госдума рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_0:52:3256:1884_1920x0_80_0_0_049132f742a7e9a85246d700c774d795.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о желании "искоренить" русский мир выглядят, как подобие риторики Третьего рейха, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить"."Премьер Польши продолжает устанавливать "стандарты русофобии"… Заявления Моравецкого выглядят, как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, русскому миру действительно объявлена гибридная война, и ее жертвами в том числе стали европейские ценности, которыми дорожили Брюссель и Страсбург. "Цензура, запреты, пресловутая "культура отмены" сменили свободу слова, подлинную демократию и равноправие", - добавил российский политик. Слуцкий также отметил, что правду не остановить в современном мире и не отменить по "одному окрику из Вашингтона или Брюсселя". "Все мы видели, как жители Риги выстлали ковер из цветов перед памятником воинам Советской армии - освободителям, как люди выходили с российскими флагами, как "Бессмертные полки" шли по улицам зарубежных столиц", - рассказал депутат.Он также отметил, что высказывания Моравецкого, равно как и "омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева - это проявления бессильной злобы". "Борясь такими темпами с несуществующей "раковой опухолью русского мира", Европа рискует сама пасть от "саркомы нацизма". История, уверен, вновь все расставит на свои места", - подытожил Слуцкий.

https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html

https://ria.ru/20220512/rim-1788123727.html

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, польша, россия, госдума рф, санкции в отношении россии