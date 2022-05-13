11:28 13.05.2022 (обновлено: 11:57 13.05.2022)
Слуцкий сравнил слова Моравецкого с риторикой Третьего Рейха
Депутат Слуцкий назвал слова Моравецкого подобием риторики Третьего Рейха
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о желании "искоренить" русский мир выглядят, как подобие риторики Третьего рейха, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", по его мнению, ее нужно "искоренить".
"Премьер Польши продолжает устанавливать "стандарты русофобии"… Заявления Моравецкого выглядят, как подобие риторики Третьего рейха. Хотелось бы напомнить ему, что прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, русскому миру действительно объявлена гибридная война, и ее жертвами в том числе стали европейские ценности, которыми дорожили Брюссель и Страсбург. "Цензура, запреты, пресловутая "культура отмены" сменили свободу слова, подлинную демократию и равноправие", - добавил российский политик.
Слуцкий также отметил, что правду не остановить в современном мире и не отменить по "одному окрику из Вашингтона или Брюсселя". "Все мы видели, как жители Риги выстлали ковер из цветов перед памятником воинам Советской армии - освободителям, как люди выходили с российскими флагами, как "Бессмертные полки" шли по улицам зарубежных столиц", - рассказал депутат.
Он также отметил, что высказывания Моравецкого, равно как и "омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева - это проявления бессильной злобы". "Борясь такими темпами с несуществующей "раковой опухолью русского мира", Европа рискует сама пасть от "саркомы нацизма". История, уверен, вновь все расставит на свои места", - подытожил Слуцкий.