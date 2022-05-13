https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html

Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"

Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира" - РИА Новости, 13.05.2022

Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "искоренении" идеологии русского мира являются преступным, фашистским заявлением и его личным позором,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:42

2022-05-13T08:42

2022-05-13T08:59

в мире

ирина яровая

польша

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "искоренении" идеологии русского мира являются преступным, фашистским заявлением и его личным позором, ненависть к народам должна пресекаться как экстремизм, заявила журналистам вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "чудовищной новой идеологией", которую нужно "искоренить"."Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши - это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление", - приводит слова Яровой пресс-служба фракции "Единая Россия".Как добавила политик, "градус русофобии зашкалил все барометры", своим заявлением Моравецкий предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей."Русский мир - это миллионы людей. "Искоренить" идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это", - отметила парламентарий.Яровая констатировала, что ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, в особенности, если такие призывы исходят от высокого должностного лица.

https://ria.ru/20220513/polsha-1788237609.html

https://ria.ru/20220505/reznya-1786902154.html

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирина яровая, польша, матеуш моравецкий