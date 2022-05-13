https://ria.ru/20220513/polsha-1788247418.html
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира" - РИА Новости, 13.05.2022
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"
Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "искоренении" идеологии русского мира являются преступным, фашистским заявлением и его личным позором,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:42
2022-05-13T08:42
2022-05-13T08:59
в мире
ирина яровая
польша
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "искоренении" идеологии русского мира являются преступным, фашистским заявлением и его личным позором, ненависть к народам должна пресекаться как экстремизм, заявила журналистам вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "чудовищной новой идеологией", которую нужно "искоренить"."Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши - это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление", - приводит слова Яровой пресс-служба фракции "Единая Россия".Как добавила политик, "градус русофобии зашкалил все барометры", своим заявлением Моравецкий предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей."Русский мир - это миллионы людей. "Искоренить" идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это", - отметила парламентарий.Яровая констатировала, что ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, в особенности, если такие призывы исходят от высокого должностного лица.
https://ria.ru/20220513/polsha-1788237609.html
https://ria.ru/20220505/reznya-1786902154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина яровая, польша, матеуш моравецкий
08:42 13.05.2022 (обновлено: 08:59 13.05.2022)
Яровая ответила на слова премьера Польши об "искоренении Русского мира"
Яровая назвала слова премьера Польши об "искоренении Русского мира" преступлением
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "искоренении" идеологии русского мира являются преступным, фашистским заявлением и его личным позором, ненависть к народам должна пресекаться как экстремизм, заявила журналистам вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир "чудовищной новой идеологией", которую нужно "искоренить".
"Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши
- это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление", - приводит слова Яровой пресс-служба фракции "Единая Россия
".
Как добавила политик, "градус русофобии зашкалил все барометры", своим заявлением Моравецкий предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей.
"Русский мир - это миллионы людей. "Искоренить" идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это", - отметила парламентарий.
Яровая констатировала, что ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, в особенности, если такие призывы исходят от высокого должностного лица.