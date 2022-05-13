https://ria.ru/20220513/polsha-1788237609.html

Премьер Польши собрался искоренить "Русский мир"

Премьер Польши собрался искоренить "Русский мир" - РИА Новости, 13.05.2022

Премьер Польши собрался искоренить "Русский мир"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить "Русский мир", который он назвал "чудовищной новой идеологией". Свое мнение политик... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T03:56

2022-05-13T03:56

2022-05-13T08:30

в мире

украина

россия

польша

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить "Русский мир", который он назвал "чудовищной новой идеологией". Свое мнение политик высказал в колонке для Telegraph.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, польша, матеуш моравецкий