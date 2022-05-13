03:56 13.05.2022 (обновлено: 08:30 13.05.2022)
Премьер Польши собрался искоренить "Русский мир"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить идеологию Русского мира
© Радио Sputnik Aris OikonomouПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© Радио Sputnik Aris Oikonomou
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить "Русский мир", который он назвал "чудовищной новой идеологией". Свое мнение политик высказал в колонке для Telegraph.
""Русский мир" — это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — написал Моравецкий.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.