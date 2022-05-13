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Дрозденко: федцентр учел предложения Ленобласти по поддержке бизнеса
Дрозденко: федцентр учел предложения Ленобласти по поддержке бизнеса - РИА Новости, 16.05.2022
Дрозденко: федцентр учел предложения Ленобласти по поддержке бизнеса
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко завил, что федеральный центр учел предложения и инициативы региона по поддержке бизнеса на заседании... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-13T14:41
2022-05-13T14:41
2022-05-16T10:36
ленинградская область
александр дрозденко
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко завил, что федеральный центр учел предложения и инициативы региона по поддержке бизнеса на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона."Мы видим, что в федеральный перечень включено большое количество предложений, сформированных Ленинградской областью", ― сказал Дрозденко на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона.На заседании с участием представителей бизнес-сообщества были озвучены актуальные и новые федеральные и региональные меры поддержки. Так, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов отметил, что в общей сложности 220 миллионов рублей направлены на компенсацию процентной ставки по кредитам, что позволит предприятиям области привлечь до 3 миллиардов рублей для пополнения оборотных средств и реализации новых проектов. Также подготовлен проект постановления правительства Ленинградской области о передаче в аренду земельных участков "за рубль": такие участки смогут получить исключительно для реализации проектов по импортозамещению и при строительстве производственных помещений на не менее 60% участка. "Ситуация в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) остается стабильной, по итогам четырех месяцев ключевые показатели показывают рост. Так, прирост количества предпринимателей составил 3,54% – сегодня в регионе 71 848 субъектов малого и среднего предпринимательства", — сказали в пресс-службе отметив при этом, что несмотря на положительную динамику, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области постоянно отслеживает состояние малого предпринимательства для выявления системных проблем и их решения в кратчайший период.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр дрозденко, бизнес
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко завил, что федеральный центр учел предложения и инициативы региона по поддержке бизнеса на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона.
"Мы видим, что в федеральный перечень включено большое количество предложений, сформированных Ленинградской областью", ― сказал Дрозденко на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона.
На заседании с участием представителей бизнес-сообщества были озвучены актуальные и новые федеральные и региональные меры поддержки. Так, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов отметил, что в общей сложности 220 миллионов рублей направлены на компенсацию процентной ставки по кредитам, что позволит предприятиям области привлечь до 3 миллиардов рублей для пополнения оборотных средств и реализации новых проектов. Также подготовлен проект постановления правительства Ленинградской области о передаче в аренду земельных участков "за рубль": такие участки смогут получить исключительно для реализации проектов по импортозамещению и при строительстве производственных помещений на не менее 60% участка.
"Ситуация в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) остается стабильной, по итогам четырех месяцев ключевые показатели показывают рост. Так, прирост количества предпринимателей составил 3,54% – сегодня в регионе 71 848 субъектов малого и среднего предпринимательства", — сказали в пресс-службе отметив при этом, что несмотря на положительную динамику, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области постоянно отслеживает состояние малого предпринимательства для выявления системных проблем и их решения в кратчайший период.
"Из областного бюджета на прямую финансовую поддержку малого и среднего бизнеса Ленинградской области на 2022 год выделено 720,6 миллионов рублей. Уже распределены 76% от этого объема, в мае планируется предоставление субсидий еще на 60 миллионов рублей", — заявили в обладминистрации.